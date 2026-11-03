"PRST JE NA OBARAČU" Iranska vojska u najvišoj pripravnosti

IRAN je u najvišem stanju borbene gotovosti povodom mogućih američkih napada, saopštio je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

foto: HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Kako je istakao Galibaf na Telegramu, "zemlje u regionu treba da znaju da je Iran sa prstom na obaraču, spreman za bitku i da je američkoj strani uputio snažan i razuman odgovor".

On je naglasio da je "u ovom trenutku, lopta na američkoj strani terena kada je u pitanju sprečavanje rata", prenosi Srna.

-Istovremeno, u vojnoj sferi mi smo na najvišem nivou spremnosti za odbranu-naveo je Galibaf i upozorio SAD da ne prave "stratešku grešku".

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je ranije da Iran i SAD preko posrednika vode intenzivne razgovore o pronalaženju rešenja za sukob.

Kako su juče preneli iranski mediji, predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei dao vladi "određena ovlašćenja" u vezi sa mirovnim pregovorima sa Vašingtonom.

(RT Balkan)

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