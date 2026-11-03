Svet

"PRST JE NA OBARAČU" Iranska vojska u najvišoj pripravnosti

D.D.

03. 11. 2026. u 11:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IRAN je u najvišem stanju borbene gotovosti povodom mogućih američkih napada, saopštio je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

ПРСТ ЈЕ НА ОБАРАЧУ Иранска војска у највишој приправности

foto: HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Kako je istakao Galibaf na Telegramu, "zemlje u regionu treba da znaju da je Iran sa prstom na obaraču, spreman za bitku i da je američkoj strani uputio snažan i razuman odgovor".

On je naglasio da je "u ovom trenutku, lopta na američkoj strani terena kada je u pitanju sprečavanje rata", prenosi Srna.

-Istovremeno, u vojnoj sferi mi smo na najvišem nivou spremnosti za odbranu-naveo je Galibaf i upozorio SAD da ne prave "stratešku grešku".

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je ranije da Iran i SAD preko posrednika vode intenzivne razgovore o pronalaženju rešenja za sukob. 

Kako su juče preneli iranski mediji, predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei dao vladi "određena ovlašćenja" u vezi sa mirovnim pregovorima sa Vašingtonom.

(RT Balkan)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Stručnjaci upozoravaju Evropu: Ne radujte se ako Tramp izgubi, njemu čak i ne treba razlog da nas napadne!
Svet

0 0

Stručnjaci upozoravaju Evropu: "Ne radujte se ako Tramp izgubi, njemu čak i ne treba razlog da nas napadne!"

AKO DEMOKRATE ostvare dobar rezultat na današnjim izborima za američki Kongres, mnogi evropski političari mogli bi da imaju razloga za zadovoljstvo. Ipak, takav ishod ne mora da znači bolje odnose Evrope i SAD. Naprotiv, pojedine iskusne diplomate upozoravaju da bi predsednik Donald Tramp, suočen sa protivljenjem Kongresa, mogao dodatno da pojača pritisak na evropske saveznike, piše Politiko

03. 11. 2026. u 10:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!