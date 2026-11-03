Svet

"ODGOVOR ĆE BITI KRATAK" Lavrov uputio oštru poruku Evropi, pa spomenuo Rusiju i Belorusiju

D.D.

03. 11. 2026. u 10:58

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U TOKU je ozbiljna borba za pravo da se definiše na kojim principima će se zasnivati svetski poredak, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

ОДГОВОР ЋЕ БИТИ КРАТАК Лавров упутио оштру поруку Европи, па споменуо Русију и Белорусију

foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Globalna većina je iskazala potrebu za novim modelom svetskog poretka, ali se to mnogima ne dopada - rekao je Lavrov na IV Minskoj međunarodnoj konferenciji o evroazijskoj bezbednosti.

Kako je istakao, Rusija podržava izgradnju pravednijeg sistema međunarodnih odnosa zasnovanih na multipolarnosti.

O planovima EU

Prema rečima ruskog ministra, EU nastoji da u Evropi izgradi bezbednosni sistem upere protiv Rusije i Belorusije.

-Evropska unija se brzo razvija u agresivni, militaristički blok usmeren protiv Rusije i Belorusije-rekao je Lavrov.

Rat koji Zapad vodi protiv Rusije, koristeći Ukrajinu kao svoje oruđe, stavio je tačku na evroatlantizam kao sredstvo za ujedinjenje svih, ukazao je ruski zvaničnik.

On je istakao da je koncept evroatlantske bezbednosti doživeo krah jer se Zapad pokazao nespremnim za saradnju na pravednim osnovama.

O OEBS-u

Šef ruske diplomatije istakao je da je OEBS-u neophodna temeljna reforma ukoliko želi da opstane.
- OEBS se nalazi u izuzetno lošem stanju zbog konfrontacionog pristupa Zapada- rekao je on.

Četvrta Međunarodna konferencija o evroazijskoj bezbednosti održava se u Minsku 3. i 4. novembra.

Na konferenciji u Minsku učestvuje više od 600 zvaničnika iz 50 zemalja, uključujući predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova, kao i rukovodstvo Savezne države Rusije i Belorusije, Zajednice Nezavisnih Država, ODKB-a, OEBS-a, ŠOS-a i drugih međunarodnih organizacija.

O pregovorima sa Kijevom i ratu protiv Evrope

Lavrov je naglasio da pozivi na postizanje dogovora o različitim vrstama primirja u zoni Specijalne vojne operacije imaju za cilj isključivo da Kijevu omoguće predah.

-Rusija ne insistira na privremenom prekidu vatre, već na pouzdanom uklanjanju osnovnih uzroka ukrajinske krize-rekao je on.

Ministar je ponovio da Rusija ne planira nikakav rat protiv Evrope, ali je spremna da odgovori na njene aktivnosti.

- Ukoliko Evropa odluči da pokrene rat protiv Rusije, odgovor će biti kratak - naglasio je on.

(Sputnjik)

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