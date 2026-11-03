U FRANCUSKOJ UHAPŠENO SKORO 5.000 LJUDI: Ministar pravde smatra da to nisu studenti (VIDEO)

SKORO 5.000 ljudi je privedeno širom Francuske nakon studentskih protesta koji traju od 17. oktobra, saopštio je u utorak ministar pravde Žerald Darmanen.

Foto: AP / Tanjug / Aurelien Morissard (STR)

- Bilo je 4.914 hapšenja - rekao je Darmanen na BFMTV-u, predstavljajući brojke uhapšenih u Francuskoj u vezi sa protestima od 17. oktobra. Prema njegovim rečima, 70% pritvorenih su odrasli.

- Ovo jasno pokazuje da govorimo o pokretu odraslih, a ne o nastavku protesta školske dece - dodao je. Pored toga, prema Darmaninu, tužioci su otvorili 2.290 slučajeva.

- Obezbedili smo veoma snažan sudski odgovor, 1.820 ljudi je izvedeno pred tužioca radi donošenja odluke o daljem krivičnom gonjenju - rekao je ministar.

Colère sociale: Gérald Darmanin, ministre de la Justice, fait état de "329 incarcérations", mais aucune de lycéen https://t.co/2EZS1ozmkC — BFM (@BFMTV) November 3, 2026

Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtevajući bolje škole.

Kasnije su im se pridružili nezadovoljni rastom cena širom zemlje, a protesti su se proširili i na druge regione.

Nacionalne demonstracije 17. oktobra bile su najveće. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo je oko 550.000 ljudi.

Francuske snage reda koristile su suzavac, šok bombe i vodene topove protiv demonstranata.

(RIA Novosti)

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