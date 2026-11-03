VIŠE od 9.000 ruskih civila je ubijeno u napadima Oružanih snaga Ukrajine od februara 2022. godine, a približno 27.000 je ranjeno, rekao je Rodion Mirošnik, ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

- Samo tokom poslednja tri meseca krajnje je teško čak i pomisliti da neko iz kijevskog rukovodstva zaista želi i teži mirovnom rešenju. Kijevske terorističke provokacije nisu u stanju da prelome situaciju u korist kijevskog režima, ali su potpuno u stanju da isprovociraju grublje odgovore, koji neutrališu i slabe njihove vojne sposobnosti - izjavio je Mirošnik.

Od jula do septembra, ukrajinske snage su napale nuklearnu elektranu "Zaporožje" najmanje 11 puta, dodao je ruski zvaničnik.

- Tokom ovog perioda zabeleženo je najmanje 11 napada, uključujući masovna lansiranja desetina bespilotnih letelica - naveo je Mirošnik u kvartalnom izveštaju o zločinima kijevskog režima u periodu od jula do septembra 2026. godine.

Naglasio je da su u trećem kvartalu ove godine udari ukrajinskih bespilotnih letelica na objekte energetske infrastrukture više puta ostavljali elektranu bez spoljnog napajanja.

- Sistematsko granatiranje, zajedno sa ciničnim izjavama i otvorenom ucenom, jasno ilustruje spremnost lidera kijevskog režima da izvrše terorističke napade na objekte nuklearne bezbednosti kako bi dalje eskalirali, što bi moglo dovesti do katastrofe izazvane ljudskim delovanjem sa strašnim posledicama - primetio je Mirošnik.

On je istakao da se humanitarna situacija u mestima Energodar, Kamenka-Dnjeprovska i Vasiljevka, gde militanti ukrajinskih snaga "sprovode ciničan scenario opsade od maja", brzo pogoršava.

Napomenuo je da centralizovano snabdevanje električnom energijom u ovim naseljima praktično ne postoji, a kritična civilna infrastruktura je prebačena na rezervne izvore napajanja. Konkretno, do kraja septembra, u Energodaru je ostao u funkciji samo jedan supermarket prehrambenih proizvoda, ostali su uništeni napadima ukrajinskih dronova.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.