NIŠTA OD MIRA: Iran i SAD daleko od postizanja dogovora
IRAN i Sjedinjene Države su daleko od postizanja sporazuma o okončanju sukoba, a Teheran smatra zahteve Vašingtona preteranim, javlja Rojters , pozivajući se na visokog iranskog zvaničnika.
- Iran i Sjedinjene Države su daleko od postizanja sporazuma o okončanju rata... Teheran neće prihvatiti "prekomerne zahteve" Vašingtona - navodi se u izveštaju.
Prema rečima zvaničnika, uslovi Teherana moraju biti ispunjeni da bi se otvorio Ormuski moreuz.
SAD i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, na šta je Iran odgovorio sopstvenim napadima.
Iako se sukob smirio, on ostaje nerešen i postoji rizik od obnavljanja neprijateljstava.
Sukob između Irana i Sjedinjenih Država praktično je zaustavio brodarski prolaz kroz Ormuski moreuz.
Ovo je ključna ruta snabdevanja naftom, naftnim derivatima i tečnim prirodnim gasom širom sveta. Kao rezultat toga, cene goriva su porasle u većini zemalja.
(RIA Novosti)
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