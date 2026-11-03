Svet

NIŠTA OD MIRA: Iran i SAD daleko od postizanja dogovora

JM

03. 11. 2026. u 09:51

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IRAN i Sjedinjene Države su daleko od postizanja sporazuma o okončanju sukoba, a Teheran smatra zahteve Vašingtona preteranim, javlja Rojters , pozivajući se na visokog iranskog zvaničnika.

НИШТА ОД МИРА: Иран и САД далеко од постизања договора

Foto: AI generated/ChatGPT

- Iran i Sjedinjene Države su daleko od postizanja sporazuma o okončanju rata... Teheran neće prihvatiti "prekomerne zahteve" Vašingtona - navodi se u izveštaju.

Prema rečima zvaničnika, uslovi Teherana moraju biti ispunjeni da bi se otvorio Ormuski moreuz.

SAD i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, na šta je Iran odgovorio sopstvenim napadima.

Iako se sukob smirio, on ostaje nerešen i postoji rizik od obnavljanja neprijateljstava.
Sukob između Irana i Sjedinjenih Država praktično je zaustavio brodarski prolaz kroz Ormuski moreuz.

Ovo je ključna ruta snabdevanja naftom, naftnim derivatima i tečnim prirodnim gasom širom sveta. Kao rezultat toga, cene goriva su porasle u većini zemalja.

(RIA Novosti)

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