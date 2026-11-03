NIŠTA OD MIRA: Iran i SAD daleko od postizanja dogovora

IRAN i Sjedinjene Države su daleko od postizanja sporazuma o okončanju sukoba, a Teheran smatra zahteve Vašingtona preteranim, javlja Rojters , pozivajući se na visokog iranskog zvaničnika.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Iran i Sjedinjene Države su daleko od postizanja sporazuma o okončanju rata... Teheran neće prihvatiti "prekomerne zahteve" Vašingtona - navodi se u izveštaju.

Prema rečima zvaničnika, uslovi Teherana moraju biti ispunjeni da bi se otvorio Ormuski moreuz.

SAD i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, na šta je Iran odgovorio sopstvenim napadima.

🇮🇷🇺🇸 Iran is warning the U.S. of a new battlefield if talks go sideways. Parliament speaker and chief negotiator Mohammad Bagher Ghalibaf said Tehran has given Washington a firm response, and the ball is now in America's court. If the U.S. makes another strategic mistake, he said, it will end up even more desperate to find a way out. Diplomacy with a finger on the trigger, Iranian style. Writer: Julie https://t.co/5temP0HhDD — Chukwudi Jnr (@BigCkChuks) November 3, 2026

Iako se sukob smirio, on ostaje nerešen i postoji rizik od obnavljanja neprijateljstava.

Sukob između Irana i Sjedinjenih Država praktično je zaustavio brodarski prolaz kroz Ormuski moreuz.

Ovo je ključna ruta snabdevanja naftom, naftnim derivatima i tečnim prirodnim gasom širom sveta. Kao rezultat toga, cene goriva su porasle u većini zemalja.

(RIA Novosti)

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