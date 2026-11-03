UDAR U PREDGRAĐU KIJEVA: Demonstranti probili zid i napali gardu jajima, oglasio se "Azov" (VIDEO)
U UKRAJINSKOM selu Petropavlivska Borščahivka, na obodu Kijeva, juče je došlo do sukoba nakon što su se civili okupili ispred zgrade u kojoj su smešteni pripadnici Nacionalne garde.
U zvaničnom saopštenju Prvog korpusa Nacionalne garde "Azov" navodi se da su se širile "neproverene informacije" prema kojima su pripadnici vojske bili nezakonito pritvoreni i mučeni u objektu za privremeni smeštaj.
Prema navodima Nacionalne garde, neki od vojnika koji su se nalazili u zgradi bili su nedavno mobilisani, dok su drugi zadržani nakon što su bez odobrenja napustili svoje vojne jedinice, te su čekali na raspoređivanje u druge jedinice.
Četiri vojnika su zadobila povrede i upućena su u bolnicu na lekarski pregled.
- Komanda Nacionalne garde, u saradnji sa policijom i drugim nadležnim organima, preuzela je istragu o ovom incidentu. Ukoliko se dokaže da je u prostorijama vojnog objekta došlo do bilo kakvih nezakonitih akata nasilja, odgovorni će biti adekvatno kažnjeni - saopštio je Prvi korpus Nacionalne garde.
Ukrajinska nacionalna garda navela je da će dodatni detalji o povredama i zdravstvenom stanju vojnika biti saopšteni naknadno, uz ponovnu potvrdu da nije bilo smrtnih slučajeva.
Nacionalna policija je potvrdila da je intervenisala na licu mesta i odbacila tvrdnje da su ljudi nezakonito zadržani, kao i da je neko izgubio život.
Prema policijskom saopštenju, policajci su upućeni na lokaciju nakon poziva zaposlenog u privatnoj službi hitne pomoći, koji je prijavio da mu je onemogućen pristup muškarcu koji se nalazio u zgradi.
Po dolasku, policajci su ispred jedne kuće zatekli pripadnike Nacionalne garde i grupu lokalnih stanovnika.
Kako navodi jedan od novinar ukrajinskih medija sa lica mesta, velika grupa ljudi okupila se ispred stambenog objekta protestujući zbog navodnog nezakonitog pritvaranja nekoliko desetina muškaraca.
Demonstranti su počeli da bacaju jaja na policajce i pripadnike Nacionalne garde, a zatim su probili zid u pokušaju da uđu u zgradu.
Nadležni su odgovorili suzavcem i ispaljivanjem hitaca upozorenja u vazduh, na lice mesta upućena su i pojačanja Nacionalne garde.
Na lokaciju je stigao autobus, namenjen za prevoz oko 15 osoba koje su se nalazile u zgradi.
Međutim, snimci sa lica mesta pokazuju da su demonstranti uništili taj autobus.
Okupljeni su zahtevali pristup zgradi, tvrdeći da se ljudi unutra nezakonito drže u zatočeništvu i da su zadobili povrede.
Nekoliko Telegram kanala izvestilo je da naoružani ljudi drže oko 40 osoba kao taoce u podrumu zgrade.
Pojavile su se i nepotvrđene informacije prema kojima je jedna osoba ubijena.
Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova, Ivan Vihivski, izjavio je da je članovima porodica pritvorenih vojnika omogućeno da komuniciraju s njima, kao i da su na tu lokaciju pozvani medicinsko osoblje i predstavnici javnosti.
Olga Rešetilova, ukrajinska vojna ombudsmanka, navela je da je u toku istraga na licu mesta i da će sve okolnosti događaja biti razjašnjene.
- Nalazimo se na licu mesta u Petropavlivskoj Borščahivki, zajedno sa komandom Nacionalne garde Ukrajine. Svi pripadnici vojske su bezbedni i pruža im se medicinska pomoć - izjavila je Rešetilova.
Sinoć, oko 22 časa po lokalnom vremenu, Kirilo Budanov, visoki zvaničnik iz Kabineta predsednika Ukrajine, stigao je na lice mesta.
- Došao sam ovde da shvatim šta se, dođavola, dešava - rekao je Budanov novinskoj agenciji.
Naveo je da se u zgradi nalazilo 14 vojnih lica, te da su pokušaji evakuacije ranjenih vojnika bili onemogućeni blokadom koju su postavili demonstranti.
- Ovo jednostavno ne bi smelo da se dešava, to jednostavno nije u redu - izjavio je Budanov za lokalni televizijski kanal.
(Index.HR)
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