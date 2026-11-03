UDAR U PREDGRAĐU KIJEVA: Demonstranti probili zid i napali gardu jajima, oglasio se "Azov" (VIDEO)

U UKRAJINSKOM selu Petropavlivska Borščahivka, na obodu Kijeva, juče je došlo do sukoba nakon što su se civili okupili ispred zgrade u kojoj su smešteni pripadnici Nacionalne garde.

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

U zvaničnom saopštenju Prvog korpusa Nacionalne garde "Azov" navodi se da su se širile "neproverene informacije" prema kojima su pripadnici vojske bili nezakonito pritvoreni i mučeni u objektu za privremeni smeštaj.

Prema navodima Nacionalne garde, neki od vojnika koji su se nalazili u zgradi bili su nedavno mobilisani, dok su drugi zadržani nakon što su bez odobrenja napustili svoje vojne jedinice, te su čekali na raspoređivanje u druge jedinice.

Četiri vojnika su zadobila povrede i upućena su u bolnicu na lekarski pregled.

- Komanda Nacionalne garde, u saradnji sa policijom i drugim nadležnim organima, preuzela je istragu o ovom incidentu. Ukoliko se dokaže da je u prostorijama vojnog objekta došlo do bilo kakvih nezakonitih akata nasilja, odgovorni će biti adekvatno kažnjeni - saopštio je Prvi korpus Nacionalne garde.

🇺🇦 Ce 2 novembre 2026, une bien curieuse découverte suivie d'une confrontation importante a éclaté à Petropavlivska Borshchahivka, périphérie de Kiev, après la diffusion de témoignages et de vidéos sur les réseaux sociaux faisant état de la présence d'une quarantaine de militaires ukrainiens retenus dans le sous-sol d'une maison, où ils auraient été séquestrés, battus et torturés. Selon les premières accusations, certains détenus auraient subi de graves blessures, tandis que leurs proches auraient été empêchés de leur rendre visite et que des sommes d'argent auraient été réclamées pour obtenir leur libération. L'affaire prend une dimension très sensible cat l'unité occupant les lieux est le 14e régiment d'assaut de la Garde nationale ukrainienne, rattaché au 1er corps d'Azov. ⤵️ https://t.co/8oKc2fDJ2W — François-Xavier Consoli (@FranXavConsoli) November 3, 2026

Ukrajinska nacionalna garda navela je da će dodatni detalji o povredama i zdravstvenom stanju vojnika biti saopšteni naknadno, uz ponovnu potvrdu da nije bilo smrtnih slučajeva.

Nacionalna policija je potvrdila da je intervenisala na licu mesta i odbacila tvrdnje da su ljudi nezakonito zadržani, kao i da je neko izgubio život.

Prema policijskom saopštenju, policajci su upućeni na lokaciju nakon poziva zaposlenog u privatnoj službi hitne pomoći, koji je prijavio da mu je onemogućen pristup muškarcu koji se nalazio u zgradi.

Po dolasku, policajci su ispred jedne kuće zatekli pripadnike Nacionalne garde i grupu lokalnih stanovnika.

🚨🇺🇦 CHAOS NEAR KYIV: FURIOUS UKRAINIAN CIVILIANS SURROUND VEHICLES OUTSIDE MILITARY FACILITY AT CENTRE OF TORTURE ALLEGATIONS! Tensions erupted on a residential street in Petropavlivska Borshchahivka, near Kyiv, where crowds confronted vehicles reportedly connected to a controversial Ukrainian National Guard facility. Nighttime footage shows people surrounding white vehicles, climbing onto them and filming the confrontation. One vehicle appears to have damaged or obscured windows. The scenes follow accusations that Ukrainian men were unlawfully held and beaten at the property, which the Azov 1st Corps has acknowledged was used by one of its National Guard units. FOUR SERVICEMEN REQUIRED MEDICAL ATTENTION. The controversy intensified after footage emerged of a reported 14-year-old boy at the scene, although claims that he was imprisoned or tortured remain unsubstantiated. National Guard Commander Oleksandr Pivnenko and senior presidential official Kyrylo Budanov attended the earlier confrontation. Azov commander Denys Prokopenko subsequently accused critics of discrediting Ukrainian soldiers and helping Russia destabilize the country. Ukrainian police deny allegations of illegal imprisonment and torture. THE LATEST FOOTAGE SHOWS HOW THE DISPUTE SPILLED FROM THE MILITARY PROPERTY INTO THE SURROUNDING STREETS. The identity of the vehicles’ occupants and the circumstances preceding the confrontation have not been independently established. 🎥 Nighttime footage circulating from the Kyiv region. — Slavic Networks (@SlavicNetworks) November 3, 2026

Kako navodi jedan od novinar ukrajinskih medija sa lica mesta, velika grupa ljudi okupila se ispred stambenog objekta protestujući zbog navodnog nezakonitog pritvaranja nekoliko desetina muškaraca.

Demonstranti su počeli da bacaju jaja na policajce i pripadnike Nacionalne garde, a zatim su probili zid u pokušaju da uđu u zgradu.

Nadležni su odgovorili suzavcem i ispaljivanjem hitaca upozorenja u vazduh, na lice mesta upućena su i pojačanja Nacionalne garde.

Na lokaciju je stigao autobus, namenjen za prevoz oko 15 osoba koje su se nalazile u zgradi.

Međutim, snimci sa lica mesta pokazuju da su demonstranti uništili taj autobus.

Okupljeni su zahtevali pristup zgradi, tvrdeći da se ljudi unutra nezakonito drže u zatočeništvu i da su zadobili povrede.

Nekoliko Telegram kanala izvestilo je da naoružani ljudi drže oko 40 osoba kao taoce u podrumu zgrade.

😨 Protesters near Kyiv have started throwing eggs and lighting flares as tensions escalate A protest is ongoing in Petropavlivska Borshchahivka outside a house used by Ukraine's National Guard to temporarily accommodate mobilized servicemen. The crowd is demanding answers following reports of alleged mistreatment of military personnel. — NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026

Pojavile su se i nepotvrđene informacije prema kojima je jedna osoba ubijena.

Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova, Ivan Vihivski, izjavio je da je članovima porodica pritvorenih vojnika omogućeno da komuniciraju s njima, kao i da su na tu lokaciju pozvani medicinsko osoblje i predstavnici javnosti.

Olga Rešetilova, ukrajinska vojna ombudsmanka, navela je da je u toku istraga na licu mesta i da će sve okolnosti događaja biti razjašnjene.

- Nalazimo se na licu mesta u Petropavlivskoj Borščahivki, zajedno sa komandom Nacionalne garde Ukrajine. Svi pripadnici vojske su bezbedni i pruža im se medicinska pomoć - izjavila je Rešetilova.

Sinoć, oko 22 časa po lokalnom vremenu, Kirilo Budanov, visoki zvaničnik iz Kabineta predsednika Ukrajine, stigao je na lice mesta.

- Došao sam ovde da shvatim šta se, dođavola, dešava - rekao je Budanov novinskoj agenciji.

Naveo je da se u zgradi nalazilo 14 vojnih lica, te da su pokušaji evakuacije ranjenih vojnika bili onemogućeni blokadom koju su postavili demonstranti.

- Ovo jednostavno ne bi smelo da se dešava, to jednostavno nije u redu - izjavio je Budanov za lokalni televizijski kanal.

(Index.HR)

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