Svet

GORI JEDNA OD NAJVEĆIH RAFINERIJA: Napad dronovima na Rusiju (VIDEO)

Jelena Ždralić

03. 11. 2026. u 08:22

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UKRAJINSKI dronovi oštetili su rafineriju nafte u ruskom gradu Jaroslavlju, saopštio je gubernator Mihail Jevrajev.

ГОРИ ЈЕДНА ОД НАЈВЕЋИХ РАФИНЕРИЈА: Напад дроновима на Русију (ВИДЕО)

Foto: AI generated/ChatGPT

Istovremeno, rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da je tokom noći oborilo 856 neprijateljskih dronova iznad ruskih regiona.

- U napadu na rafineriju u Jaroslavlju povređena su dva zaposlena, a hitne službe rade na gašenju požara u postrojenju - rekao je Jevrajev.

Fotografije i snimci objavljeni nakon napada prikazuju veliki požar unutar kompleksa rafinerije.

Telegram kanal "Exilenova+" izvestio je da je meta napada bila rafinerija "Slavnjeft-JANOS", dok su lokalni stanovnici opisali tri odvojena požara u industrijskoj zoni.

"Slavneft-YANOS" je peta po veličini rafinerija nafte u Rusiji, ona godišnje preradi približno 15 miliona tona sirove nafte.

Rafinerija se nalazi na oko 250 kilometara severoistočno od Moskve i proizvodi benzin, dizel-gorivo, gorivo za mlazne motore i druge naftne derivate.

Ukrajina je više puta napala ovo postrojenje.

Prema navodima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, u najnovijem takvom napadu, izvedenom 17. septembra, oštećena je jedinica za preradu sirove nafte AVT-3.

Kijev je intenzivirao napade na rusku naftnu infrastrukturu kako bi poremetio snabdevanje gorivom i oslabio sposobnost Moskve da finansira rat.

(Index.HR)

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