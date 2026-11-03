GORI JEDNA OD NAJVEĆIH RAFINERIJA: Napad dronovima na Rusiju (VIDEO)

UKRAJINSKI dronovi oštetili su rafineriju nafte u ruskom gradu Jaroslavlju, saopštio je gubernator Mihail Jevrajev.

Foto: AI generated/ChatGPT

Istovremeno, rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da je tokom noći oborilo 856 neprijateljskih dronova iznad ruskih regiona.

🔥🔥🔥 Local residents report three fires on the territory of the Yaroslavl Oil Refinery. https://t.co/JwujOlGUB9 — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 3, 2026

- U napadu na rafineriju u Jaroslavlju povređena su dva zaposlena, a hitne službe rade na gašenju požara u postrojenju - rekao je Jevrajev.

Fotografije i snimci objavljeni nakon napada prikazuju veliki požar unutar kompleksa rafinerije.

Telegram kanal "Exilenova+" izvestio je da je meta napada bila rafinerija "Slavnjeft-JANOS", dok su lokalni stanovnici opisali tri odvojena požara u industrijskoj zoni.

"Slavneft-YANOS" je peta po veličini rafinerija nafte u Rusiji, ona godišnje preradi približno 15 miliona tona sirove nafte.

🔥 Yaroslavl Refinery https://t.co/q3BZYJ6GQu — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) November 3, 2026

Rafinerija se nalazi na oko 250 kilometara severoistočno od Moskve i proizvodi benzin, dizel-gorivo, gorivo za mlazne motore i druge naftne derivate.

Ukrajina je više puta napala ovo postrojenje.

Prema navodima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, u najnovijem takvom napadu, izvedenom 17. septembra, oštećena je jedinica za preradu sirove nafte AVT-3.

Kijev je intenzivirao napade na rusku naftnu infrastrukturu kako bi poremetio snabdevanje gorivom i oslabio sposobnost Moskve da finansira rat.

(Index.HR)

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