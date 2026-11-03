NOVA RUSKA ZVER ZA OBARANJE DRONOVA: "Krona" prošla važan test, uskoro slede državna ispitivanja
PROTIVVAZDUŠNI raketni sistem kratkog dometa "Krona", namenjen teritorijalnoj protivvazduhoplovnoj odbrani, uspešno je završio preliminarna ispitivanja, a do kraja godine biće podvrgnut državnim ispitivanjima, izjavio je novinarima generalni direktor koncerna "Kalašnjikov" Alan Lušnjikov.
- Kada govorimo o odbrani od dronova, moram da pomenem da je naš sistem 'Krona', koji smo najavili pre izvesnog vremena, uspešno prošao preliminarna ispitivanja. Sada mu dodeljujemo status 'O', a zvanična ispitivanja počeće ove godine - rekao je Lušnjikov.
U maju je saopšteno da se preliminarna ispitivanja sistema "Krona" odvijaju prema planu, sa ciljem procene njegove izdržljivosti, otpornosti na različite klimatske uslove, mehaničke pouzdanosti i vatrenih sposobnosti.
"Kalašnjikov" je započeo i borbena ispitivanja besposadnog čamca na bazi BK-10.
Besposadni čamac razvijen na osnovu brzog jurišnog čamca BK-10 uspešno je prošao fabrička ispitivanja i sada prolazi borbena ispitivanja.
"Besposadni čamci BK-10 uspešno su prošli fabrička ispitivanja. Sada prelazimo na borbena ispitivanja", rekao je on novinarima.
Brzi jurišni čamac BK-10, projekta 02450, namenjen je prevozu do deset vojnika, izvođenju desantnih operacija na obali i pružanju vatrene podrške, kao i protivpiratskim i protivterorističkim operacijama i pružanju pomoći plovilima u nevolji.
Maksimalna brzina čamca BK-10 iznosi najmanje 40 čvorova.
(RT Balkan)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
RUSIJA POD ŽESTOKIM UDAROM DRONOVA: PVO tokom noći oborila čak 212 ukrajinskih letelica
02. 11. 2026. u 09:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)