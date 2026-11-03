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NOVA RUSKA ZVER ZA OBARANJE DRONOVA: "Krona" prošla važan test, uskoro slede državna ispitivanja

D.D.

03. 11. 2026. u 07:47

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PROTIVVAZDUŠNI raketni sistem kratkog dometa "Krona", namenjen teritorijalnoj protivvazduhoplovnoj odbrani, uspešno je završio preliminarna ispitivanja, a do kraja godine biće podvrgnut državnim ispitivanjima, izjavio je novinarima generalni direktor koncerna "Kalašnjikov" Alan Lušnjikov.

НОВА РУСКА ЗВЕР ЗА ОБАРАЊЕ ДРОНОВА: Крона прошла важан тест, ускоро следе државна испитивања

Foto:Kremlin Pool / Alamy / Profimedia

- Kada govorimo o odbrani od dronova, moram da pomenem da je naš sistem 'Krona', koji smo najavili pre izvesnog vremena, uspešno prošao preliminarna ispitivanja. Sada mu dodeljujemo status 'O', a zvanična ispitivanja počeće ove godine - rekao je Lušnjikov.

U maju je saopšteno da se preliminarna ispitivanja sistema "Krona" odvijaju prema planu, sa ciljem procene njegove izdržljivosti, otpornosti na različite klimatske uslove, mehaničke pouzdanosti i vatrenih sposobnosti.

"Kalašnjikov" je započeo i borbena ispitivanja besposadnog čamca na bazi BK-10.

Besposadni čamac razvijen na osnovu brzog jurišnog čamca BK-10 uspešno je prošao fabrička ispitivanja i sada prolazi borbena ispitivanja.

"Besposadni čamci BK-10 uspešno su prošli fabrička ispitivanja. Sada prelazimo na borbena ispitivanja", rekao je on novinarima.

Brzi jurišni čamac BK-10, projekta 02450, namenjen je prevozu do deset vojnika, izvođenju desantnih operacija na obali i pružanju vatrene podrške, kao i protivpiratskim i protivterorističkim operacijama i pružanju pomoći plovilima u nevolji.

Maksimalna brzina čamca BK-10 iznosi najmanje 40 čvorova.

(RT Balkan)

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