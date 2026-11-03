SUDARILA SE DVA HELIKOPTERA, JEDNA OSOBA STRADALA: Nesreće sa letelicama se samo nižu (VIDEO)
JEDAN državljanin Indije je poginuo, a jedan državljanin Novog Zelanda povređen nakon što su se dva helikoptera sudarila prilikom pripreme za sletanje u regionu Mont Everesta u Nepalu, saopštile su danas lokalne vlasti.
- Incident se dogodio u oblasti baznog kampa na Mont Everestu. Državljanin Novog Zelanda je spasen - izjavio je za Rojters Kaman Sing Tapa Magar, glavni okružni zvaničnik okruga Solukhumbu.
Helikopteri su pripadali privatnim kompanijama "Fištejl er" (Fishtail Air) i "Dajnasti er" (Dynasty Air).
Kompanija "Fištejl er" je u saopštenju navela da je njen helikopter prevozio putnike koji su prethodno bili spaseni iz regiona Everesta i da se srušio tokom sletanja.
Indijac i Novozelanđanin koji su se nalazili u letelici bili su turisti, rekao je predstavnik "Fištejl er".
Predstavnik kompanije "Dajnasti er" izjavio je da je njihov helikopter prevozio isključivo teret.
Do nesreće je došlo tokom jeka sezone planinarenja u Nepalu, kada helikopteri u tom regionu prevoze planinare i alpiniste, navodi Rojters.
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