SUDARILA SE DVA HELIKOPTERA, JEDNA OSOBA STRADALA: Nesreće sa letelicama se samo nižu (VIDEO)

JEDAN državljanin Indije je poginuo, a jedan državljanin Novog Zelanda povređen nakon što su se dva helikoptera sudarila prilikom pripreme za sletanje u regionu Mont Everesta u Nepalu, saopštile su danas lokalne vlasti.

Foto: Printskrin Jutjub CNN-News18

- Incident se dogodio u oblasti baznog kampa na Mont Everestu. Državljanin Novog Zelanda je spasen - izjavio je za Rojters Kaman Sing Tapa Magar, glavni okružni zvaničnik okruga Solukhumbu.

Helikopteri su pripadali privatnim kompanijama "Fištejl er" (Fishtail Air) i "Dajnasti er" (Dynasty Air).

Kompanija "Fištejl er" je u saopštenju navela da je njen helikopter prevozio putnike koji su prethodno bili spaseni iz regiona Everesta i da se srušio tokom sletanja.

Indijac i Novozelanđanin koji su se nalazili u letelici bili su turisti, rekao je predstavnik "Fištejl er".

Predstavnik kompanije "Dajnasti er" izjavio je da je njihov helikopter prevozio isključivo teret.

Do nesreće je došlo tokom jeka sezone planinarenja u Nepalu, kada helikopteri u tom regionu prevoze planinare i alpiniste, navodi Rojters.

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