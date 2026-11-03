HOĆE LI OVO BITI PREKRETNICA RATA? Rusija, SAD i Ukrajina sastaju se u Abu Dabiju – poznati detalji

TRILATERALNI pregovori Rusije, SAD i Ukrajine na nivou radnih grupa biće održani u Abu Dabiju 10. i 11. novembra, saopštio je specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof.

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

- Sjedinjene Američke Države posredovaće u pregovorima na nivou radnih grupa između Ukrajine i Rusije, koji će biti održani u Abu Dabiju 10. i 11. novembra, nastavljajući misiju predsednika (SAD Donalda) Trampa usmerenu na okončanje rata. Razgovori će biti usredsređeni na dogovore o posleratnoj bezbednosti, deeskalaciji, humanitarnim inicijativama i narednim koracima ka miru - napisao je Vitkof na društvenoj mreži Iks.

Osim toga, on je rekao da će Sjedinjene Države i njihovi evropski saveznici ove nedelje u Briselu razgovarati o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

- Američki pregovarači sastaće se ove nedelje u Briselu sa predstavnicima Francuske, Nemačke, Velike Britanije, Evropske unije i NATO-a kako bi razgovarali o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, budućem sistemu evropske bezbednosti nakon okončanja rata, kao i o ekonomskim mogućnostima za podršku obnovi Ukrajine - istakao je Vitkof.

Prema pisanju medija, Sjedinjene Države će na sastanku predstavljati Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner.

Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin, na sastanku sa Vitkofom, govorio o spremnosti Moskve da nastavi trilateralne pregovore o rešenju sukoba u Ukrajini. Prethodno je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov naveo da bi ovi razgovori mogli da se održe u Abu Dabiju krajem novembra.

(Sputnjik)

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