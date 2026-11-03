KAKVO ORUŽJE SAD I KINA RASPOREĐUJU U ORBITI? Rat geopolitičkih giganata seli se van Zemlje, američki vojni obaveštajci podneli izveštaj

PREMA novom izveštaju američke Obaveštajne agencije za odbranu (DIA), Kina proširuje svoj arsenal oružja namenjenog delovanju protiv svemirskih sistema, uključujući sredstva osmišljena za rad u orbiti koja mogu ugroziti satelite na većim visinama.

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U trećem izdanju dokumenta „Izazovi bezbednosti u svemiru” (Challenges to Security in Space), objavljenom krajem oktobra, navodi se da Narodnooslobodilačka armija Kine (NOA) razvija oružje zasnovano na usmerenoj energiji i sisteme za elektronsko ratovanje koji se nalaze u svemiru, pored lasera ​​i protivsatelitskih raketa baziranih na Zemlji. Ovaj izveštaj proširuje ranije američke obaveštajne procene, jer eksplicitno navodi sisteme za ometanje koji se nalaze u orbiti kao deo kineskih kapaciteta za delovanje protiv svemirskih sistema. Objavljivanje izveštaja usledilo je nakon izjave američkog zvaničnika zaduženog za Ratno vazduhoplovstvo, Troja Majnka, od 14. septembra, u kojoj je prvi put potvrđeno da su Oružane snage SAD postavile oružje u svemir.

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DIA navodi da Kina već poseduje lasersko oružje bazirano na Zemlji, sposobno da ometa, onesposobljava ili uništava satelite u niskoj Zemljinoj orbiti. Do kraja dvadesetih godina ovog veka, NOA bi mogla da uvede u upotrebu sisteme zasnovane na usmerenoj energiji koji se nalaze u svemiru, kao i snažnije oružje bazirano na Zemlji, sposobno da ugrozi satelite u višim orbitama. Takvi sistemi bi mogli da koriste lasere velike snage ili druge oblike usmerene energije kako bi ometali rad senzora na satelitima i potencijalno oštetili letelice. Laseri koji mogu da zaslepe optičke senzore u stanju su da privremeno ili trajno onemoguće satelitima posmatranje Zemlje, dok bi snažniji sistemi mogli da predstavljaju ozbiljniju pretnju po svemirske letelice. U izveštaju se takođe procenjuje da Kina verovatno planira raspoređivanje dodatnih protivsatelitskih raketa, sposobnih za uništavanje letelica u niskim, srednjim i visokim Zemljinim orbitama.Elektronsko ratovanje predstavlja još jednu važnu oblast razvoja. U izveštaju se navodi da kineski kapaciteti za ometanje kombinuju sisteme bazirane na Zemlji i one koji se nalaze u orbiti, pružajući kineskim snagama višestruke mogućnosti za ometanje svemirskih sredstava protivnika tokom sukoba. Takođe se ističe da Kina razvija uređaje za ometanje usmerene protiv radara sa sintetičkim otvorom (SAR), uključujući sisteme koji se nalaze na vojnim izviđačkim satelitima. SAR sateliti mogu da generišu snimke Zemljine površine u mraku i kroz oblačni pokrivač, što ih čini veoma korisnim za praćenje vojnih pokreta i identifikaciju ciljeva, bez obzira na vremenske uslove. Ometanje ovih sistema moglo bi, stoga, da oteža napore SAD u praćenju kineskih snaga i pružanju podataka za određivanje ciljeva jedinicama na terenu.Izveštaj Obaveštajne službe Ministarstva odbrane SAD (DIA) takođe sadrži retku sliku kineskog eksperimentalnog svemirskog aviona za višekratnu upotrebu, koju je zabeležila kompanija „Maksar” (Maxar), pružalac komercijalnih satelitskih snimaka. Ova letelica se često poredi sa američkom orbitalnom probnom letelicom X-37B, koja pripada Svemirskim snagama SAD, zbog njene u velikoj meri slične konfiguracije i mogućnosti izvođenja dugotrajnih orbitalnih misija. Prema navodima iz izveštaja, kineski svemirski avion je u orbitu izbacivao određene objekte, a zatim manevrisao oko drugih satelita i približavao im se. Ovakve operacije ukazuju na sposobnost izvođenja složenih aktivnosti u svemiru, mada tačna misija ove letelice, kao i obim u kojem je ona namenjena za podršku vojnim operacijama, ostaju nepoznati.

(militarywatchmagazine.com)

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