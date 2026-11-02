PREMINUO ZBOG SUZAVCA? Porodica stradalog u pariskim demonstracijama podnela tužbu protiv snaga reda

Demonstracije u Francuskoj osim socijalnog aspekta prati i niz ličnih drama.

Foto: Goran Čvorović

U sve je to uvezana i priča o optužbama za moguću prekomernu upotrebu policijske sile. Deca su gubila šake, neki su ostajali bez oka, a bila su u poslednjim neredima i dva smrtna slučaja za koja se ne može sa izvesnošću reći da su direktno vezana za demonstracije.

Porodica Kristofa M. (59), koji je preminuo 17. oktobra u Parizu, posle sukoba demonstranata i snaga reda, međutim, smatra da su za njegovu smrt krive snage reda. Njegovi najbliži podneli su krivičnu prijavu protiv policije, smatrajući da je izloženost velikim količinama suzavca mogla da izazove gubitak života.

Kristof M., koji je radio u sektoru scenskih umetnosti, učestvovao je u protestima na Trgu Republike, gde je tog dana došlo do žestokih sukoba. Prema navodima iz prijave, bio je izložen velikoj količini suzavca, posle čega se požalio na bolove i slabost. U 18.05 izgubio je svest, a uprkos intervenciji vatrogasaca i hitne pomoći, smrt je konstatovana u 18.56 u pariskom desetom arondismanu.

Obdukcija je pokazala da je smrt nastupila usled akutnog srčano-respiratornog otkazivanja, uz postojanje srčanog oboljenja. Nisu pronađene povrede koje bi ukazivale na fizički obračun, savladavanje ili direktnu primenu sile. Ipak, ovaj nalaz ne daje konačan odgovor na pitanje šta je izazvalo fatalno pogoršanje zdravstvenog stanja.

Porodica tvrdi da Kristof ranije nije imao poznatih srčanih problema. Njihov advokat ističe da postoji mogućnost da je upravo suzavac doprineo smrti i zahteva da se detaljno ispitaju sve okolnosti tragedije. Posebno ogorčenje izazvala je činjenica da su članovi porodice rezultate obdukcije saznali iz medija, umesto od pravosudnih organa. Advokat je poručio da familija zaslužuje istinu i pravdu.

Krivična prijava podneta je početkom ove nedelje pod optužbom za namerno nasilje koje su izvršila službena lica, sa smrtnom posledicom bez namere da se ona izazove. Pariski tužilac je u međuvremenu potvrdio otvaranje sudske istrage, koju vodi istražni sudija. Naložene su i dodatne medicinske analize. Iako suzavac može da izazove ozbiljne respiratorne i druge zdravstvene komplikacije, njegova eventualna uloga u smrti Kristofa M. tek treba da bude utvrđena.

Slučaj ponovo otvara pitanje upotrebe sredstava za razbijanje demonstracija. Učesnici protesta i udruženja za zaštitu ljudskih prava optužuju francusku policiju za brutalnost. Koriste se pendreci, suzavci, šok bombe, a posledice nekada mogu da budu kobne. S druge strane, čuvari reda uzvraćaju da su česte mete napada pri ovakvim okupljanjima od strane najradikalnijih grupa i da moraju da brane sebe i javnu i privatnu imovinu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.