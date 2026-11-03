NEĆE SAMO "MRVICE": Srednjoškolci ne odustaju od nastavka protesta u Francuskoj

Francuski srednjoškolci vratili su se juče u školske klupe posle dvonedeljnog raspusta, ali su neki odmah nastavili proteste.

Foto: Goran Čvorović

Ispred liceja ponovo su osvanule barikade, dok su vlasti pojačale policijsko prisustvo, strahujući od novih incidenata. Nastavak mobilizacije dolazi uoči protesta najavljenih za danas, kao i novih velikih demonstracija u četvrtak.

Prema podacima Ministarstva prosvete, juče ujutro bio je blokiran 41 licej, odnosno jedan odsto ukupnog broja. U tri četvrtine francuskih departmana nije bilo poremećaja nastave. Vlasti su ocenile da su blokade relativno malobrojne, ali su demonstranti poručili da šestonedeljni protestni pokret nije završen.

U Parizu je ponovo bio blokiran licej "Elen Buše" u 20. arondismanu, jedno od glavnih uporišta pobunjenih srednjoškolaca. Dvadesetak učenika postavilo je kontejnere za smeće ispred ulaza, sprečavajući pristup učionicama. U Marselju je, prema navodima učesnika protesta, blokirano sedam od 75 srednjih škola. Ispred liceja "Mongran" takođe su podignute barikade od kontejnera.

Blokade su organizovane i u Tuluzu, gde su učenici jednog liceja ponovo postavili prepreke, dok su ispred drugog pokušavali da onemoguće ulazak u školu. U Brestu se okupilo oko 200 mladih, ali je nastava ipak održavana. I među samim učenicima čuju se različita mišljenja. Mnogi podržavaju zahteve demonstranata, ali su istovremeno i svesni da već mesec dana nisu imali regularnu nastavu.

Posle relativno slabijeg odziva na demonstracije tokom vikenda, Makronovo okruženje ocenilo je da je došlo vreme za povratak u učionice, imajući u vidu ustupke koje je vlada ponudila učenicima. Među najznačajnijim najavama je suštinska reforma osporavanog sistema preko koga se srednjoškolci upisuju na fakultete. Najavljena su i ulaganja u dotrajalu školsku infrastrukturu. Organizacije srednjoškolaca ocenile su, međutim, da su od vlasti dobile samo "mrvice". Ministar visokog obrazovanja Filip Batist oštro je odbacio takve tvrdnje.

– "Mrvice" o kojima govorimo ipak iznose pet milijardi evra. Izvinite, ali to su prilično velike mrvice – poručio je ministar.

Batist je potvrdio i nameru da se nastavi subvencionisanje studentskih obroka po ceni od jednog evra. Za tu meru je ove godine izdvojeno 50 miliona evra, dok je za sledeću predviđeno 150 miliona. Ministar je priznao da veliki broj studenata koji koriste ovu pogodnost svedoči o njihovoj teškoj materijalnoj situaciji. Takođe je priznao i da među mladima postoji duboko nezadovoljstvo. Iako postoje pokušaji političkog iskorišćavanja protesta, istakao je da mladi imaju konkretne zahteve na koje vlast mora da odgovori, posebno kada je reč o visokom obrazovanju i mogućnostima zapošljavanja.

Ministar prosvete Eduar Žefre pozvao je demonstrante da ne sprečavaju učenike koji žele da pohađaju nastavu. Naglasio je da pravo na protest ne može da se dovede u pitanje, ali da su blokade škola nezakonite i da je povratak na časove apsolutni prioritet. Upozorio je da je školska godina ugrožena. Portparolka vlade Mod Brežon poručila je da trajna blokada ne može da bude rešenje.

Strah od novih incidenata nije bez osnova. Direktorka jedne pariske škole ispričala je juče da su je tokom prethodnih protesta učenici gađali jajima, dok su ostali aplaudirali. Protiv pojedinih učenika podnela je prijave. Policija je dobila nalog da dodatno obezbedi škole i zaštiti prosvetne radnike. Vlasti se nadaju smirivanju situacije, ali već za sanas (utorak) najavljen je prvi masovni protest srednjoškolaca posle povrata s jesenjeg raspusta, dok sindikati pozivaju na obustavu rada u četvrtak.

ŽANDARM NA LEČENjU

Žandarm koji je tokom subotnjih demonstracija u Parizu pogođen zapaljivom napravom i dalje prima medicinsku pomoć. Pripadnik snaga reda zadobio je više povreda, a tokom sukoba napukao mu je i zaštitni šlem. Povređeno je oko 20 odsto pripadnika žandarmerijske jedinice koja je učestvovala u intervenciji.

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