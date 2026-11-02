MAKRONE, POPUSTI ILI IDI! Lider Nepotčinjenih Žan Lik Melanšon posle novih protesta uputio oštru poruku francuskom predsedniku

Lider radikalne levice Žan-Lik Melanšon pozvao je francuskog predsednika Emanuela Makrona da popusti pred zahtevima demonstranata ili da napusti vlast.

Foto: Tanjug/AP Photo/Teresa Suarez, Pool/Thibault Camus

Melanšon je ovu poruku upuio posle trećih uzastopnih subotnjih protesta u Francuskoj. Istovremeno, već za danas najavljuje se novi talas nezadovoljstva, naročito među srednjoškolcima koji se vraćaju sa jesenjeg raspusta.

– Što teži bude pad, to će biti bolniji. Moraće da popusti ili ode – poručio je Melanšon, koji je i sam učestvovao u pariskoj povorci izmeštenoj od strane vlasti na istočni periferni obod Pariza.

Lider Nepotčinjenih optužio je medije da namerno umanjuju broj demonstranata i time podstiču predsednika da nastavi sukob sa nezadovoljnim građanima. Istakao je da je, uprkos zatvorenim stanicama metroa, promeni mesta okupljanja i, kako je rekao, višednevnoj kampanji zastrašivanja, odziv bio veliki. Naglasio je i da su demonstranti bili disciplinovani.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u subotu je širom Francuske protestovalo 320.000 ljudi, dok organizatori tvrde da ih je bilo blizu pola miliona. To je manje nego prethodne subote, kada su vlasti izbrojale 410.000 učesnika. Ali, gnev je i dalje veliki. Građani protestuju protiv skupoće života, vladine politike i uslova školovanja.

Iako su povorke uglavnom protekle mirno, incidenti su izbili pri završetku demonstracija u Parizu, Marselju i Tuluzu. Policija je intervenisala kako bi sprečila dalje sukobe.

Protestni pokret sada ulazi u novu, osetljivu fazu. Posle jesenjeg raspusta, srednjoškolci se vraćaju u učionice, pa se već za utorak očekuje obnavljanje njihovih protesta. Na nezadovoljstvo mladih zbog uslova školovanja, nedostatka sredstava i perspektive, nadovezuje se širi bunt protiv visokih cena i pada kupovne moći.

Vlasti se tako suočavaju s mogućnošću da se subotnjim demonstracijama ponovo pridruže učeničke blokade i okupljanja tokom radne nedelje. Za Makrona, koji je već pod velikim pritiskom opozicije i ulice, to bi značilo nastavak političke i socijalne krize bez izgleda za brzo smirivanje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.