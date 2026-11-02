ŠTA RADI IZVIĐAČKI AVION NATO-A KOD KALINJINGRADA? Guraju prst u oči Kremlju i Minsku

IZVIĐAČKI avion NATO-a primećen je u blizini Kalinjingradske oblasti treći put od početka septembra 2026. godine, prenosi TASS, pozivajući se na izvor iz službi za kontrolu vazdušnog saobraćaja Evropske unije.

Foto: U.S. Army

Prema rečima izvora, avion "Bombardir Artemis 2" ponovo je izvodio operacije oko Kalinjingradske oblasti.

Letelica se kretala kružnom rutom, koristeći vazdušni prostor Litvanije i Poljske, kao i područja iznad neutralnih voda Baltičkog mora.

Kako se navodi, "Artemis 2" gotovo svakodnevno obavlja letove iznad centralnih delova Letonije, Litvanije i Estonije. Avion menja pravac u blizini estonske obale Finskog zaliva, ali se ne približava granicama Rusije ili Belorusije.

📅 02.11 🕘 13:42LT - 🇺🇸✈️ Bombardier ARTEMIS II aktywny wokół Królewca Rutynową misję wokół Obwodu Królewieckiego 🇷🇺, realizuje ✈️ #BRIO66 Bombardier ARTEMIS II "N159L" firmy Leidos 🇺🇸 (kontraktor Departamentu Wojny USA 🇺🇸), który wystartował z bazy w Konstancy #LRCK w Rumunii 🇷🇴. 🔗 https://t.co/JP2ZrTdSBW #POLMILRADAR — Polish Military Radar 🇵🇱📡✈️ (@PolishMilRadar) November 2, 2026

Izvor je naveo da je letelica stalno stacionirana na aerodromu u Konstanci, u Rumuniji.

Pored operacija u baltičkom regionu, izviđački avion povremeno leti i iznad neutralnih voda u južnom delu Crnog mora, krećući se od zapada ka istoku i nazad.

Međutim, od početka septembra "Artemis 2" nije primećen na crnomorskoj ruti. Tokom jedne misije prošlog leta, avion je, kako se navodi, proveo gotovo devet sati iznad Crnog mora.

Sedmog septembra pojavili su se i izveštaji o letu američkog aviona "Boing RC-135V Rivet džoint", namenjenog strateškom radio-elektronskom izviđanju i prikupljanju obaveštajnih podataka.

Avion američkog ratnog vazduhoplovstva proveo je nekoliko sati iznad Barencovog mora, u blizini ruskih granica.

(rt.rs)

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