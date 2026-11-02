ŠTA RADI IZVIĐAČKI AVION NATO-A KOD KALINJINGRADA? Guraju prst u oči Kremlju i Minsku
IZVIĐAČKI avion NATO-a primećen je u blizini Kalinjingradske oblasti treći put od početka septembra 2026. godine, prenosi TASS, pozivajući se na izvor iz službi za kontrolu vazdušnog saobraćaja Evropske unije.
Prema rečima izvora, avion "Bombardir Artemis 2" ponovo je izvodio operacije oko Kalinjingradske oblasti.
Letelica se kretala kružnom rutom, koristeći vazdušni prostor Litvanije i Poljske, kao i područja iznad neutralnih voda Baltičkog mora.
Kako se navodi, "Artemis 2" gotovo svakodnevno obavlja letove iznad centralnih delova Letonije, Litvanije i Estonije. Avion menja pravac u blizini estonske obale Finskog zaliva, ali se ne približava granicama Rusije ili Belorusije.
Izvor je naveo da je letelica stalno stacionirana na aerodromu u Konstanci, u Rumuniji.
Pored operacija u baltičkom regionu, izviđački avion povremeno leti i iznad neutralnih voda u južnom delu Crnog mora, krećući se od zapada ka istoku i nazad.
Međutim, od početka septembra "Artemis 2" nije primećen na crnomorskoj ruti. Tokom jedne misije prošlog leta, avion je, kako se navodi, proveo gotovo devet sati iznad Crnog mora.
Sedmog septembra pojavili su se i izveštaji o letu američkog aviona "Boing RC-135V Rivet džoint", namenjenog strateškom radio-elektronskom izviđanju i prikupljanju obaveštajnih podataka.
Avion američkog ratnog vazduhoplovstva proveo je nekoliko sati iznad Barencovog mora, u blizini ruskih granica.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
MOSKVA I PEKING SPREMAJU ZAJEDNIČKI OTPOR: NATO neće moći da prenese krizu u Aziju
02. 11. 2026. u 17:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)