KAO TOM HENKS U FILMU „TERMINAL“: Dvadesetpetogodišnjak već nedeljama živi na aerodormu Kapodikjo u Napulju

MLADIĆ, švedskog porekla, tvrdi da je Danijel, ali nema dokumenta ni novac i izgleda da se slabo seća svoje prošlosti. Već nedeljama živi na aerodromu u Napulju, gde je pronašao sklonište i dobija pomoć od aerodromskih radnika. Švedska ambasada u Italiji istražuje njegov slučaj.

Foto: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Baš kao i Viktor Navorski u čuvenom filmu „Terminal“, dvadesetpetogodišnji Šveđanin ponovo proživljava istu dinamiku prikazanu u kultnom filmu sa Tomom Henksom u glavnoj ulozi, a na aerodromu Kapodikjo. Mladić tvrdi da se zove Danijel, ali nema dokumenta ni novac i čini se da se slabo seća svoje prošlosti. Već je nedeljama stacioniran na aerodromu u Napulju, gde je pronašao sklonište i prima pomoć od aerodromskih radnika.

-Nije dosadan i ljubazna je osoba, rekao je neko ko ga je video na terminalu za dolaske. Neki zaposleni su rekli da su ga videli ranije, možda tokom leta, ali drugi su tvrdili da su ga primetili tek od oktobra. Mladić je ćutljiv i deluje zbunjeno. Kada ga pitaju odakle je i kako je stigao u Napaulj, Danijel nije baš otvoren.

Ovim slučajem se bavi počasni konzul Švedske, Pjerluiđi Petrone, nakon što je dobio dojavu od osoblja na međunarodnom aerodromu u Napulju. Posle susreta sa mladićem, konuzl mu je kupio jaknu kako bi ga zaštitio od hladnoće. „Ambasada radi na pronalaženju rešenja, a konzul Petrone je rekao da ima teškoća u identifikaciji mladića i rekonstrukciji njegove prošlosti.

-Rekao mi je vrlo malo, duboko zbunjujućih stvari – kaže konzul. Ne isključuje se mogućnost da mladić želi da se vrati u domovimu. On vrlo malo govori, deluje dezorijentisano i gotovo ništa ne traži. Hrani se prihvatajući ono što mu nude oni koji ga svakodnevno viđaju na aerodromu u Kampaniji.

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