TRAMP SPREMA NEPROBOJNI ŠTIT ZA SVOJE LJUDE: Unapred će im dati pomilovanje ako demokrate pokrenu progon
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je spreman da unapred pomiluje sve koji su radili u njegovoj administraciji ukoliko demokrate, u slučaju osvajanja većine u Kongresu SAD, pokrenu krivične postupke protiv njegovih saradnika, navodeći da želi da ih zaštiti od politički motivisanog progona.
- Učinio bih to ako bude potrebno. Naravno - rekao je Tramp u intervjuu za podkast Njujork post, odgovarajući na pitanje da li bi pomilovanje obuhvatilo sve članove njegove administracije.
Na dodatno pitanje da li bi zaista pomilovao sve saradnike, Tramp je ponovio:
- Učinio bih to. Uradio sam to i za 6. januar.
Time je aludirao na svoju odluku da prvog dana po povratku na funkciju, 2025. godine, pomiluje oko 1.500 osoba osuđenih ili optuženih zbog nereda u američkom Kapitolu 6. januara 2021. godine.
Tramp je kao primer naveo i bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, koji je pred kraj mandata pomilovao bivšeg direktora Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Entonija Faučija, generala Marka Milija, članove i saradnike kongresnog odbora koji je istraživao napad na Kapitol, kao i nekoliko članova svoje porodice, uključujući sina Hantera.
- To je ono što je Bajden uradio. Pomilovao je sve - rekao je Tramp, odbacujući rad kongresnog odbora za istragu događaja od 6. januara kao korumpiran.
Na pitanje da li očekuje da i sam bude meta eventualnih postupaka demokrata, Tramp je odgovorio da nije siguran.
- Znaćemo u utorak uveče - rekao je Tramp, aludirajući na rezultate međuizbora.
Ipak, Njujork post pojašnjava da predsednička pomilovanja imaju ograničen domet, jer se odnose samo na krivična dela u saveznoj nadležnosti i ne štite od krivičnih postupaka na nivou saveznih država, građanskih tužbi niti postupka opoziva predsednika.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
VARŠAVA UVEK IMA DEŽURNE KRIVCE: Čim zaškripi u Poljskoj krivi su Kremlj i „ruski trag“
02. 11. 2026. u 18:22
MOSKVA I PEKING SPREMAJU ZAJEDNIČKI OTPOR: NATO neće moći da prenese krizu u Aziju
02. 11. 2026. u 17:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)