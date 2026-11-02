TRAMP SPREMA NEPROBOJNI ŠTIT ZA SVOJE LJUDE: Unapred će im dati pomilovanje ako demokrate pokrenu progon

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je spreman da unapred pomiluje sve koji su radili u njegovoj administraciji ukoliko demokrate, u slučaju osvajanja većine u Kongresu SAD, pokrenu krivične postupke protiv njegovih saradnika, navodeći da želi da ih zaštiti od politički motivisanog progona.

Foto: Tanjug AP Photo/Jacquelyn Martin

- Učinio bih to ako bude potrebno. Naravno - rekao je Tramp u intervjuu za podkast Njujork post, odgovarajući na pitanje da li bi pomilovanje obuhvatilo sve članove njegove administracije.

Na dodatno pitanje da li bi zaista pomilovao sve saradnike, Tramp je ponovio:

- Učinio bih to. Uradio sam to i za 6. januar.

Time je aludirao na svoju odluku da prvog dana po povratku na funkciju, 2025. godine, pomiluje oko 1.500 osoba osuđenih ili optuženih zbog nereda u američkom Kapitolu 6. januara 2021. godine.

Tramp je kao primer naveo i bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, koji je pred kraj mandata pomilovao bivšeg direktora Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Entonija Faučija, generala Marka Milija, članove i saradnike kongresnog odbora koji je istraživao napad na Kapitol, kao i nekoliko članova svoje porodice, uključujući sina Hantera.

- To je ono što je Bajden uradio. Pomilovao je sve - rekao je Tramp, odbacujući rad kongresnog odbora za istragu događaja od 6. januara kao korumpiran.

Na pitanje da li očekuje da i sam bude meta eventualnih postupaka demokrata, Tramp je odgovorio da nije siguran.

- Znaćemo u utorak uveče - rekao je Tramp, aludirajući na rezultate međuizbora.

Ipak, Njujork post pojašnjava da predsednička pomilovanja imaju ograničen domet, jer se odnose samo na krivična dela u saveznoj nadležnosti i ne štite od krivičnih postupaka na nivou saveznih država, građanskih tužbi niti postupka opoziva predsednika.

(Tanjug)

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