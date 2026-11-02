Tramp poručio: Mogao bih da postanem 'gospodin veto' ako demokrate osvoje većinu u Kongresu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi mogao da postane "gospodin veto" ukoliko Demokratska stranka osvoji većinu na predstojećim međuizborima za Kongres SAD, dodajući da bi voleo da se ponovo kandiduje za predsednika "kada bi imao tu mogućnost".

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Prema navodima Blumberga, Tramp je time priznao mogućnost da Republikanska stranka izgubi kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa.

-Oni će slati predloge zakona, a vi stavljate veto. Posle mesec ili dva, kada sve bude odbijeno, shvatiće da je to gubljenje vremena i doći će da postignemo dogovor, rekao je Tramp.

Komentarišući mogućnost da demokrate preuzmu većinu, Tramp je naveo da se nada da "neće morati da brine o tome".

Trampova izjava, napominje američka agencija, predstavlja retko javno priznanje mogućnosti izbornog poraza republikanaca, u trenutku kada intenzivno učestvuje u predizbornoj kampanji i obilazi države koje tradicionalno glasaju za njegovu stranku.

On je tokom vikenda održao predizborne skupove u Kanzasu i Ajovi, gde se republikanci, uprkos tradicionalnoj podršci, suočavaju sa sve većim izazovima zbog nezadovoljstva birača visokim troškovima života i rata u Iranu.

Većina istraživanja javnog mnjenja pokazuje da demokrate imaju dobre izglede da osvoje najmanje tri dodatna mesta u Predstavničkom domu, što bi im omogućilo da preuzmu kontrolu nad tim domom Kongresa.

Demokrate su sve optimističnije i u pogledu Senata, gde su izborne trke u sedam američkih saveznih država neizvesne.

Republikanski stratezi, međutim, tvrde da njihova interna istraživanja pokazuju znatno neizvesniju situaciju u trci za Senat, u kojoj su ključne izborne trke i dalje otvorene.

U drugom delu intervjua za Njujork post, Tramp je rekao da bi "voleo ponovo da se kandiduje kada bi imao tu mogućnost", ali je dodao da su ustavne odredbe po tom pitanju veoma precizne.

Prema 22. amandmanu Ustava SAD, nijedna osoba ne može da bude izabrana za predsednika SAD više od dva puta.

(Tanjug)

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