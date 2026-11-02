BAGEI PORUČIO: Iran neće da dozvoli iznošenje obogaćenog uranijuma iz zemlje

IRAN neće da dozvoli iznošenje obogaćenog uranijuma iz zemlje, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei, odbacujući mogućnost prebacivanja uranijuma obogaćenog do 60 odsto u neku treću državu.

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Bagei je na konferenciji za novinare rekao da se o takvoj mogućnosti nije razgovaralo tokom pregovora u Dohi i da Teheran ne bi pristao na taj korak ni u okviru postizanja eventualnog sporazuma, prenosi Fars.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je pre nekoliko dana da je Rusija spremna da posreduje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i da prihvati iranski obogaćeni uranijum ukoliko je njegovo posedovanje sporno u odnosima Teherana s Vašingtonom.

Govoreći o pozivima da Iran istupi iz Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT), Bagei je rekao da iranski narod, imajući u vidu događaje tokom proteklih 15 godina, ima opravdane razloge da se zapita zašto druge strane i dalje traže izgovore, uprkos naporima Teherana da dokaže mirnodopsku prirodu svog nuklearnog programa.

On je ponovio da je iranski nuklearni program oduvek bio i da ostaje mirnodopski, dodajući da je Iran i dalje član NPT-a i da poštuje obaveze koje iz njega proističu.

Istovremeno, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezai izjavio je da se u zemlji vodi rasprava o tome da li bi Teheran trebalo da zadrži postojeću nuklearnu doktrinu u slučaju izbijanja novog rata.

Rezai je u intervjuu za državnu televiziju rekao da za sada nije doneta bilo kakva zvanična odluka o promeni nuklearne doktrine, ali da se razmatra mogućnost njenog preispitivanja ukoliko dođe do novog sukoba.

Iranski zvaničnici ranije su više puta isticali da nuklearna doktrina zemlje za sada ostaje nepromenjena, ali su ostavili mogućnost njenog preispitivanja u zavisnosti od ponašanja Sjedinjenih Američkih Država.

Teheran tvrdi da njegov nuklearni program služi isključivo u mirnodopske svrhe i da ne namerava da razvija nuklearno oružje.

Bivši vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, izdao je i verski dekret kojim je nabavku, razvoj i upotrebu nuklearnog oružja proglasio zabranjenim prema islamskim načelima.

(Tanjug)

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