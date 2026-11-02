Svet

RUSKA DECA PONOVO META: Poginuo dečak u Donjecku zbog ukrajinskog napada dronovima, a ima i povređenih

Novosti online

02. 11. 2026. u 15:55

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JEDAN tinejdžer je poginuo, a drugi mladić je povređen u Donjecku usled jučerašnjeg napada bespilotnih letelica ukrajinskih oružanih snaga.

РУСКА ДЕЦА ПОНОВО МЕТА: Погинуо дечак у Доњецку због украјинског напада дроновима, а има и повређених

foto: Dmytro Sheremeta / Alamy / Profimedia

To je izjavio gradonačelnik Aleksej Kulemzin.

„U Kirovskom okrugu je poginuo tinejdžer rođen 2010. godine, a povređen je mladić rođen 2008. godine“, napisao je on na Telegramu.

Povređena je i devojčica rođena 2001. godine.

(alo.rs)

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