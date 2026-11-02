EVROPA NA NOGAMA, AMERIKA U ČUDU: Nemačka i Britanija razvijaju nove rakete, domet je zastrašujuć

NEMAČKE i britanske vlasti nameravaju da razviju dve nove evropske udarne rakete dometa od najmanje 2.000 km.

Foto: AP Photo/dpa,Bernd Jutrczenka

Ove informacije prenosi Politiko. Prema njemu, Berlin i London planiraju da razviju ove rakete između 2032. i 2035. godine. Cilj projekta je eliminisanje zavisnosti od Sjedinjenih Država za mogućnosti nanošenja raketnih udara dugog dometa.

Ranije je objavljeno da je Rusija odlučila da zabrani ulazak u zemlju za sedam rukovodilaca britanskih odbrambenih kompanija.

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