AFERA JOŠ TRESE EVROPSKI PARLAMENT: Nikako da dođe do osnivanjnja etičkog tela

EVROPSKI parlament raspravlja o potrebi osnivanja etičkog tela nakon korupcionaškog skandala „Katargejt“ koji se dogodio krajem 2022. godine.

Foto: Goran Čvorović

Politiko piše o tome.

Prema pisanju medija, patriotska većina u Evropskom parlamentu blokira stvaranje tela.

Međutim, pravno odeljenje smatra da je to obavezno prema rezoluciji iz 2024. godine. Rešenje zastoja zavisi od odluke predsednice EP i šefova političkih grupa.

Predsednica EP nije uvrstila pitanje osnivanja tela na dnevni red.

Korupcijski skandal dogodio se 9. decembra 2022. godine, kada je grčka potpredsednica Evropskog parlamenta Eva Kaili uhapšena u vezi sa korupcijom oko Svetskog prvenstva u Kataru.

(alo.rs)

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