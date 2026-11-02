ISTORIJSKI PREOKRET U IZRAELU: Rekordna izlaznost Arapa na izborima preti da pošalje Netanjahua u opoziciju

IZRAEL se nalazi pred istorijskom prilikom da promeni politički pravac, izjavio je danas lider arapske koalicije Zajednička lista Jusef Džabaren.

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On je rekao da je njegova koalicija spremna da podrži opozicioni blok "Promena" u nastojanju da sa vlasti smeni izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegovu krajnje desničarsku koaliciju, ali da ne namerava da bude deo nove vlade, prenosi Gardijan.

Džabaren je naveo da je glavni zahtev palestinskih birača sa izraelskim državljanstvom, koji čine oko 20 odsto stanovništva, odlazak Netanjahuove vlade, posebno ministara nacionalne bezbednosti Itamara Ben Gvira i ministar finansija Bezalela Smotriča.

Izlaznost među izraelskim Arapima na izborima više je nego udvostručena i dostigla je oko 80 odsto, dok su arapske stranke osvojile rekordnih 19 mesta u parlamentu od ukupno 120.

Netanjahuova koalicija osvojila je 53 mandata, čime je izgubila većinu, dok opozicioni blok predvođen penzionisanim generalom Gadijem Ajzenkotom ima 48 poslaničkih mesta.

Džabaren je rekao da bi Zajednička lista mogla da podrži opoziciju izvan vlade, kako bi joj pomogla da preuzme kontrolu nad izraelskim parlamentom i smeni Netanjahua.

Među prvim koracima, kako je naveo, trebalo bi da bude izbor novog predsednika Kneseta i preispitivanje zakona koji, prema njegovoj oceni, ugrožavaju nezavisnost pravosuđa.

Ipak, formiranje nove vlade neće biti jednostavno, jer opozicione stranke moraju da se dogovore o kandidatu za premijera i mogućoj saradnji sa arapskim partijama, navodi list.

Ajzenkot je kao uslove za takvu saradnju naveo priznavanje Izraela kao jevrejske države, prihvatanje obavezne nacionalne službe, civilne ili vojne i osudu Hamasa kao terorističke organizacije.

Džabaren je istakao da njegova koalicija ne može da bude deo vlade dok traje izraelska okupacija palestinskih teritorija, ali da je spremna da podrži promenu vlasti iz parlamenta.

Među njenim zahtevima su i ravnopravniji položaj arapske zajednice u Izraelu, okončanje rata i obnavljanje pregovora sa palestinskim rukovodstvom.

On je izrazio zabrinutost da bi Netanjahu mogao da pokuša da odloži političku smenu pokretanjem novog rata protiv Irana, upozorivši opoziciju da mora jasno da se usprotivi takvom potezu.

(Tanjug)

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