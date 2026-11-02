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DRAMA NA NEBU: Dojava o bombi prekinula let i primorala avion na hitno sletanje (FOTO)

Jelena Ždralić

02. 11. 2026. u 15:49

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PRAVA drama odigrala se na nebu iznad Evrope kada je zbog hitne uzbune avion kompanije "Viz er" na liniji London - Sofija morao naglo promeni kurs i vanredno sleti u Budimpeštu nakon što je stigla dojava bombi o postavljenoj u letelici.

ДРАМА НА НЕБУ: Дојава о бомби прекинула лет и приморала авион на хитно слетање (ФОТО)

Foto: suwinai sukanant/Alamy/Profimedia

Iznenadna uzbuna usledila je čim je stigla ozbiljna pretnja da je u letelici postavljena bomba, što je rutinski let pretvorilo u pravi triler za putnike i posadu, piše grčki portal.

Zbog visokog nivoa rizika, opasna pretnja odmah je stavila u stanje pripravnosti mađarsko ratno vazduhoplovstvo.

Borbeni avion tipa "Gripen" hitno je poleteo kako bi presreo i obezbedio mu vazdušnu pratnju do prinudnog sletanja.

U avionu je prijavljena pretnja bombom, zbog čega je let morao da bude prekinut, a sletanje je obezbedio borbeni avion "Gripen".

- Naši vojnici su još jednom dokazali da mogu momentalno da reaguju u kriznim situacijama i garantuju bezbednost mađarskog vazdušnog prostora - rekao je mađarski ministar odbrane, Romulus Rusin-Sendi.

Letelica "Erbas A321neo" poletela je jutros u 8.30 sa londonskog aerodroma Luton ka Sofiji.

Foto: Printskrin Facebook

 

Međutim, posada je napravila nagli zaokret iznad Bosne i Hercegovine nakon što je uputila hitan zahtev za prinudno sletanje na Međunarodni aerodrom "Franc List" u Budimpešti, prenose britanski mediji.

Rusin-Sendi je naveo da je NATO služba za kontrolu vazdušnog prostora izdala uzbunu tipa "Alfa", što je automatski pokrenulo podizanje lovačkog aviona.

Pod pratnjom lovca, avion je preusmeren ka aerodromu u Budimpešti, gde je bezbedno sleteo.

Nakon što je letelica bezbedno sletela, snage bezbednosti i policija odmah su blokirale sporni deo aerodroma.

U toku su detaljni kontradiverzioni pregledi aviona, kao i proveravanje celokupnog prtljaga i samih putnika.

Portparol avio-kompanije potvrdio je da je letelica bezbedno prizemljena.

- "Viz er" u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima, a bezbednost putnika i posade ostaje naš apsolutni prioritet - dodao je on. 

(Blic)

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