DRAMA NA NEBU: Dojava o bombi prekinula let i primorala avion na hitno sletanje (FOTO)
PRAVA drama odigrala se na nebu iznad Evrope kada je zbog hitne uzbune avion kompanije "Viz er" na liniji London - Sofija morao naglo promeni kurs i vanredno sleti u Budimpeštu nakon što je stigla dojava bombi o postavljenoj u letelici.
Iznenadna uzbuna usledila je čim je stigla ozbiljna pretnja da je u letelici postavljena bomba, što je rutinski let pretvorilo u pravi triler za putnike i posadu, piše grčki portal.
Zbog visokog nivoa rizika, opasna pretnja odmah je stavila u stanje pripravnosti mađarsko ratno vazduhoplovstvo.
Borbeni avion tipa "Gripen" hitno je poleteo kako bi presreo i obezbedio mu vazdušnu pratnju do prinudnog sletanja.
U avionu je prijavljena pretnja bombom, zbog čega je let morao da bude prekinut, a sletanje je obezbedio borbeni avion "Gripen".
- Naši vojnici su još jednom dokazali da mogu momentalno da reaguju u kriznim situacijama i garantuju bezbednost mađarskog vazdušnog prostora - rekao je mađarski ministar odbrane, Romulus Rusin-Sendi.
Letelica "Erbas A321neo" poletela je jutros u 8.30 sa londonskog aerodroma Luton ka Sofiji.
Međutim, posada je napravila nagli zaokret iznad Bosne i Hercegovine nakon što je uputila hitan zahtev za prinudno sletanje na Međunarodni aerodrom "Franc List" u Budimpešti, prenose britanski mediji.
Rusin-Sendi je naveo da je NATO služba za kontrolu vazdušnog prostora izdala uzbunu tipa "Alfa", što je automatski pokrenulo podizanje lovačkog aviona.
Pod pratnjom lovca, avion je preusmeren ka aerodromu u Budimpešti, gde je bezbedno sleteo.
Nakon što je letelica bezbedno sletela, snage bezbednosti i policija odmah su blokirale sporni deo aerodroma.
U toku su detaljni kontradiverzioni pregledi aviona, kao i proveravanje celokupnog prtljaga i samih putnika.
Portparol avio-kompanije potvrdio je da je letelica bezbedno prizemljena.
- "Viz er" u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima, a bezbednost putnika i posade ostaje naš apsolutni prioritet - dodao je on.
(Blic)
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