PLANIRALI NAPAD NA RUSKE VOJNIKE: FSB sprečio aktivaciju eksploziva sakrivenog u opremi za dronove
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da je presrela pošiljku iz prvog lica koja je gledala naočare za vožnju dronovima koje su bile opremljene eksplozivnim napravama
Prema FSB-u, nepoznati broj takvih naočara donirali su dobrovoljci vojnim jedinicama koje učestvuju u "specijalnoj vojnoj operaciji" Rusije, kako ruski predsednik Vladimir Putin naziva rat protiv Ukrajine.
Čini se da se ponavlja operacija iz februara 2025. godine, koju je ruska strana pripisala ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi (HUR).
Prema FSB-u, u naočarima su postavljene improvizovane eksplozivne naprave sa plastičnim eksplozivom, koje su trebale biti detonirane kada ih je operater stavio na glavu i uključio.
FSB tvrdi da je plan otkriven nakon što je ruski vojnik u Volgogradskoj oblasti sumnjao na dve pošiljke naočara koje je primio poštom.
On se setio upozorenja izdatih nakon prošlogodišnjeg napada i predao ih FSB-u, koji ih je pregledao rendgenskim snimcima.
Inspekcija je navodno pokazala da su ventilatori za hlađenje u uređajima uklonjeni i zamenjeni eksplozivnim napravama.
Kontaktirane ruske volonterske organizacije putem Telegrama
FSB je zatim objavio video snimak njihovog uklanjanja pomoću "robota za razminiranje", nakon čega je izdao opšte upozorenje i pokrenuo potragu za drugim uređajima koji bi mogli doći iz istog izvora.
Prema fotografijama koje je objavila ruska služba, čini se da je to isti ili sličan model naočara kao u ranijem napadu, kineske naočare Skyzone Cobra X v4 za upravljanje FPV dronovima.
Prema opisu FSB-a, ovaj plan je takođe sledio gotovo isti obrazac kao i napad 2025. godine.
Ruska služba tvrdi da su se pripadnici ukrajinske obaveštajne službe predstavljali kao patriote i putem anonimnih naloga na Telegramu kontaktirali su predstavnike legitimnih ruskih dobrovoljačkih organizacija i ponudili im pomoć, prenosi Kijev Post.
Nakon što bi utvrdili da postoji potreba za dronovima i naočarima za upravljanje njima, oni bi ponudili da ih pošalju direktno pojedinačnim vojnicima, sa zahtevom da ciljne osobe objave "snimke zahvalnosti" na društvenim mrežama.
- Zahvaljujući preduzetim merama, bezbednosne službe u različitim regionima Ruske Federacije zaplenile su pošiljku sličnih improvizovanih eksplozivnih naprava, prerušenih u kontrolne naočare za FPV dronove, koje je neprijatelj poslao ruskom poštom - saopštila je FSB.
"Primanje humanitarne pomoći isključivo iz proverenih izvora"
U opštem upozorenju, ruska služba je naglasila da su počinioci "postupili tajno, nisu otkrili svoje lične podatke, brojeve telefona ili mesto zaposlenja i odbili da pređu na aplikaciju za razmenu poruka Mak".
Ona je dodala da traži ljude koji su slali eksplozivne naprave.
Ona je takođe upozorila na, kako je rekla, "uporan fokus ukrajinskih specijalnih službi na izvršenje terorističkih napada" na ruske vojnike.
Ona je pozvala volontere, humanitarne organizacije i pojedince da primaju humanitarnu pomoć isključivo iz proverenih izvora i da provere da li donacije sadrže eksplozivne naprave ili toksične supstance.
FSB je takođe naveo da se eksplozivne naprave mogu sakriti u različitim objektima.
Kao primere, naveo je setove parfema, prenosivih baterija, zvučnika, ukrasnih figurica, crkvenih predmeta, auto delova, pločica za popločavanje i zagrejanih uložaka cipela.
On tvrdi da su takvi uređaji prethodno pronađeni i deaktivirani.
Istražno odeljenje FSB u Volgogradskoj oblasti saopštilo je da je pokrenulo krivični postupak za krivična dela u vezi sa nelegalnim prometom eksploziva ili eksplozivnih naprava, nelegalnom proizvodnjom eksploziva, proizvodnjom, modifikacijom ili popravkom eksplozivnih naprava i pripremom terorističkog akta.
(Index.hr)
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