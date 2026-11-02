"KINA JE SPREMNA": Oglasio se Vang Ji važnim saopštenjem
DIJALOG i pregovori su jedini put za rešavanje sukoba na Bliskom istoku, a Kina je spremna da nastavi napore za uspostavljanje mira u regionu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji ističući da se odnosi Pekinga i Teherana, uprkos nestabilnim međunarodnim okolnostima, razvijaju stabilno.
Vang je, tokom sastanka sa zamenikom sekretara iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Ali Bageri Kanijem, ocenio da se sukobi na Bliskom istoku produžavaju i šire na druge delove regiona, naglasivši da sve strane treba da postupaju odgovorno, opredele se za racionalan i pragmatičan pristup i usmere napore ka političkom rešenju, umesto ka novom oružanom sukobu.
- Kina je spremna da nastavi da radi na obnovi regionalnog mira zajedno sa svim zainteresovanim stranama - rekao je Vang, navodi se u saopštenju kineskog Ministarstva.
Vang je istakao i da Kina podržava Iran u zaštiti suvereniteta i bezbednosti i izrazio spremnost Pekinga da sa Teheranom nastavi da unapređuje bilateralne odnose.
S druge strane, Bageri je poručio da će Iran odlučno štititi svoju bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet i suprotstaviti se pritiscima i pretnjama.
Istovremeno, istakao je da je Teheran spreman za kontakte i pregovore sa svim stranama i da aktivno radi na uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu.
Bageri je izrazio i zahvalnost doslednom zalaganju Kine za multilateralizam, ocenivši da Peking može da ima još značajniju ulogu u očuvanju međunarodnog i regionalnog mira.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
PORUKA SI ĐINPINGA PODIGLA PRAŠINU: Bliski istok ne sme biti polje za sukob velikih sila
02. 11. 2026. u 10:31
Ukrajina gori, a Kina se češlja! Ako ne verujete - pitajte Nemce
01. 11. 2026. u 21:50
MOĆNA PORUKA SIJA: Stroga kontrola i disciplina Komunističke partije ključne za razvoj Kine
01. 11. 2026. u 22:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)