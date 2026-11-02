"KINA JE SPREMNA": Oglasio se Vang Ji važnim saopštenjem

DIJALOG i pregovori su jedini put za rešavanje sukoba na Bliskom istoku, a Kina je spremna da nastavi napore za uspostavljanje mira u regionu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Kine Vang Ji ističući da se odnosi Pekinga i Teherana, uprkos nestabilnim međunarodnim okolnostima, razvijaju stabilno.

Foto Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Vang je, tokom sastanka sa zamenikom sekretara iranskog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Ali Bageri Kanijem, ocenio da se sukobi na Bliskom istoku produžavaju i šire na druge delove regiona, naglasivši da sve strane treba da postupaju odgovorno, opredele se za racionalan i pragmatičan pristup i usmere napore ka političkom rešenju, umesto ka novom oružanom sukobu.

- Kina je spremna da nastavi da radi na obnovi regionalnog mira zajedno sa svim zainteresovanim stranama - rekao je Vang, navodi se u saopštenju kineskog Ministarstva.

Vang je istakao i da Kina podržava Iran u zaštiti suvereniteta i bezbednosti i izrazio spremnost Pekinga da sa Teheranom nastavi da unapređuje bilateralne odnose.

S druge strane, Bageri je poručio da će Iran odlučno štititi svoju bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet i suprotstaviti se pritiscima i pretnjama.

Istovremeno, istakao je da je Teheran spreman za kontakte i pregovore sa svim stranama i da aktivno radi na uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu.

Bageri je izrazio i zahvalnost doslednom zalaganju Kine za multilateralizam, ocenivši da Peking može da ima još značajniju ulogu u očuvanju međunarodnog i regionalnog mira.

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