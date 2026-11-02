PREOKRET U SLUČAJU KOJI JE ŠOKIRAO SVET: Majka optužena za ubistvo troje dece ponovo pred sudom, traži se novo suđenje (VIDEO)

AMERINKANKA Lindzi Klensi, optužena za ubistvo svoje troje dece, u ponedeljak će se ponovo pojaviti pred sudom u američkoj saveznoj državi Masačusets, jer advokati razmatraju mogućnost ponovnog suđenja.

Foto: Printskrin Youtube

Odbrana i tužilaštvo trebalo bi da razgovaraju o daljem toku postupka, ali imaju potpuno različite zahteve.

Prošle nedelje tužilaštvo je, odgovarajući na zahtev odbrane da se postupak obustavi, nagovestilo da želi novo suđenje pred drugim porotnicima.

- Savezna država Masačusets treba da dobije priliku da nastavi da traži pravdu za Kori, Dosona i Kalana Klensija, naveli su tužioci, misleći na troje dece.

Tužilaštvo bi, međutim, moglo i da ublaži optužbe u eventualnom ponovljenom postupku ili da ih u potpunosti povuče.

Prvo suđenje 36-godišnjoj Klensi završeno je bez presude, pošto porota od 12 članova nije uspela da postigne jednoglasan dogovor.

Ona ne negira da je 2023. godine ubila svoju decu, ali odbrana tvrdi da je u tom trenutku patila od teške postporođajne psihoze.

Tužilaštvo, s druge strane, tvrdi da su ubistva bila namerna.

Porota je prvi put razmatrala slučaj u avgustu 2026. godine, ali nije uspela jednoglasno da odluči da li je tužilaštvo dokazalo krivicu Klensi van razumne sumnje, kako nalaže američki zakon.

Sudija je početkom septembra proglasio suđenje nevažećim zbog nemogućnosti porotnika da postignu dogovor.

Na narednom ročištu, njen advokat, Kevin Redington, zatražio je od sudije da odbaci slučaj, dok je tužilaštvo tvrdilo da je ispunilo obavezu dokazivanja njene krivice.

Ipak, u višesatnoj raspravi nije doneta odluka o tome šta će se dalje dešavati, da li će optužbe biti odbačene, da li će joj se ponovo suditi po istim ili blažim optužbama.

Sudija Vilijam Salivan u septembru je nagovestio da očekuje nastavak postupka i zatražio je od obe strane da pripreme moguće termine za novo suđenje.

Redington je rekao da bi, u slučaju ponovljenog procesa, odbrana bila spremna tek od juna 2027. godine.

Tužilac Timoti Kruz izjavio je da još nije doneta odluka o tome da li će tražiti novo suđenje.

Odbrana, predvođena Redingtonom, insistira na odbacivanju optužbi.

Advokat je u septembru zatražio da Klensi bude proglašena nevinom, ukoliko tužilaštvo tokom suđenja ne iznese dovoljno dokaza, sud je taj zahtev odbio.

Na ročištu u ponedeljak biće razmotreno nekoliko pravnih zahteva.

Profesorka prava, Heder Kukolo sa Pravnog fakulteta u Njujorku rekla je za američke medije da bi glavna tema mogla da bude pitanje da li je prvo suđenje regularno prekinuto zbog nemogućnosti porote da postigne dogovor ili je postupak nepropisno okončan.

Foto: Printskrin Youtube

Odbrana bi mogla da tvrdi da bi novo suđenje predstavljalo kršenje ustavne zaštite od dvostrukog suđenja za isto krivično delo.

Ipak, pravnici smatraju da je malo verovatno da će taj argument biti prihvaćen.

Tužilaštvo još nije zvanično potvrdilo da će tražiti novo suđenje, ali je više puta isticalo da želi pravdu za decu.

Prošle nedelje zatražilo je od sudije da odbije zahtev odbrane za odbacivanje optužbi, uz obrazloženje da je prvo suđenje pravilno proglašeno nevažećim zbog nemogućnosti porote da donese jednoglasnu odluku.

Sudija Salivan mogao bi već u ponedeljak da odluči da li postupak može da bude nastavljen ili da odluku naknadno dostavi u pisanom obliku.

Prema rečima advokatice za krivično pravo Eliz Heršon, tužilaštvo bi svoju odluku o daljem postupanju moglo da saopšti pre ročišta, tokom njega ili nekoliko dana kasnije.

- Tri optužbe za ubistvo prvog stepena i dalje su na snazi i vise nad Lindzi Klensi, sve dok tužilac ne saopšti drugačije - rekla je Heršon za američke medije.

Očekuje se i da sudija zatraži od obe strane da odrede okvirni termin za novo suđenje, koje bi moglo da traje četiri do šest nedelja.

To, međutim, ne znači da je novo suđenje pred porotom već izvesno, jer će konačna odluka zavisiti od ishoda pravnih zahteva i stava tužilaštva.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Đorđe Đinović: Podržao sam Vučića pa mi sada otkazuju nastupe

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.