BEZ DOGOVORA: Premijer Belgije Bart De Vever podneo ostavku, kralj preuzima ulogu u rešavanju krize

PREMIJER Belgije Bart De Vever podneo je danas ostavku nakon što je razgovarao sa kraljem Filipom nešto više od sat i po u Kraljevskoj palati u Briselu, saopštila je palata.

Foto: Belga/Sipa USA/Profimedia

Kako se navodi, kralj će sada razmotriti tu odluku i konsultovaće se sa stranačkim liderima različitih koalicionih partnera počev od sutra, prenosi VRT.

Kralj Filip je rekao da žali što tokom noćašnje debate u vladi nije postignut dogovor o budžetu i dodao da Belgija ne može sebi da priušti dugotrajnu političku krizu.

Takođe, on je pozvao sve strane uključene u razgovore o budžetu "da daju prioritet javnom interesu i spremnosti na kompromis".

Kralj će ponovo primiti premijera u petak, navedeno je.

Ranije jutros, mediji su javili da belgijska vlada noćas ponovo nije uspela da postigne dogovor o budžetu za narednu godinu, nakon čega je najavljeno da bi premijer mogao da podnese ostavku.

Vlada mesecima raspravlja o rezovima u budžetu vrednim 10 milijardi evra i povećanju poreza.

De Vever tvrdi da su te mere neophodne kako bi se državne finansije držale pod kontrolom.

Njegova flamanska nacionalistička stranka N-VA i liberalni MR traže smanjenje potrošnje na zdravstvo, dok njihovi socijalistički i centristički koalicioni partneri zahtevaju veće poreze na bogatstvo.

Kamatne stope na belgijske državne obveznice su naglo porasle poslednjih meseci.

De Vever je upozorio da bi preteća "dužnosno-kamatna spirala" primorala vladu da pozajmljuje novac isključivo radi otplate kamata na postojeće kredite.

(Tanjug)

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