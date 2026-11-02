BEZ DOGOVORA: Premijer Belgije Bart De Vever podneo ostavku, kralj preuzima ulogu u rešavanju krize
PREMIJER Belgije Bart De Vever podneo je danas ostavku nakon što je razgovarao sa kraljem Filipom nešto više od sat i po u Kraljevskoj palati u Briselu, saopštila je palata.
Kako se navodi, kralj će sada razmotriti tu odluku i konsultovaće se sa stranačkim liderima različitih koalicionih partnera počev od sutra, prenosi VRT.
Kralj Filip je rekao da žali što tokom noćašnje debate u vladi nije postignut dogovor o budžetu i dodao da Belgija ne može sebi da priušti dugotrajnu političku krizu.
Takođe, on je pozvao sve strane uključene u razgovore o budžetu "da daju prioritet javnom interesu i spremnosti na kompromis".
Kralj će ponovo primiti premijera u petak, navedeno je.
Ranije jutros, mediji su javili da belgijska vlada noćas ponovo nije uspela da postigne dogovor o budžetu za narednu godinu, nakon čega je najavljeno da bi premijer mogao da podnese ostavku.
Vlada mesecima raspravlja o rezovima u budžetu vrednim 10 milijardi evra i povećanju poreza.
De Vever tvrdi da su te mere neophodne kako bi se državne finansije držale pod kontrolom.
Njegova flamanska nacionalistička stranka N-VA i liberalni MR traže smanjenje potrošnje na zdravstvo, dok njihovi socijalistički i centristički koalicioni partneri zahtevaju veće poreze na bogatstvo.
Kamatne stope na belgijske državne obveznice su naglo porasle poslednjih meseci.
De Vever je upozorio da bi preteća "dužnosno-kamatna spirala" primorala vladu da pozajmljuje novac isključivo radi otplate kamata na postojeće kredite.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: EVROPA BROJI MRTVE: Katastrofalne poplave napravile pustoš u Nemačkoj i Belgiji
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
BELGIJSKA VLADA U KRIZI: Još jedan neuspeli pokušaj dogovora o budžetu
02. 11. 2026. u 09:43
PESKOV OTKRIO: Pristup Brisela odnosima sa Rusijom čini dijalog sa EU nemogućim
01. 11. 2026. u 11:02
NEUSPEH ENERGETSKE POLITIKE EU: Cena gasa premašile 100 evra po megavat-satu
29. 10. 2026. u 16:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)