Svet

"ZELENSKI NIJE NAUČIO LEKCIJU..." Dmitrijev o potezima ukrajinskog predsednika: Ponovo izaziva Trampa

В.Н.

02. 11. 2026. u 08:59

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VLADIMIR Zelenski ne uči na svojim greškama i nastavlja da drži lekcije predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu, pokušavajući da oslabi pozicije republikanaca uoči izbora za Kongres, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsednika Rusije za investicionu i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

ЗЕЛЕНСКИ НИЈЕ НАУЧИО ЛЕКЦИЈУ... Дмитријев о потезима украјинског председника: Поново изазива Трампа

Foto: Tanjug (AP Photo/Pavel Bednyakov)

- Zelenski nastavlja da drži lekcije predsedniku Trampu. Čini se da Zelenski ne izvlači pouke iz svojih prethodnih grešaka i nastavlja da pokušava da oslabi pozicije republikanaca uoči međuizbora - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Ranije je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio da Kijev ponovo nije poslušao predsednika SAD Donalda Trampa, pokrenuvši napade na ruske rafinerije nafte. On je dodao da se Ukrajina sama ne bi usudila na takav potez i da je toliko smela zahvaljujući Evropi, koja joj i dalje pruža podršku.

Predsednici Rusije i SAD postigli su 9. oktobra dogovor o isporukama ruskog dizel-goriva na svetsko tržište.

Nakon toga, Tramp je ponovo izrazio nezadovoljstvo zbog nespremnosti Vladimira Zelenskog da postigne mirovni dogovor i njegovog odbijanja da obustavi napade na ruske rafinerije nafte.

On je izjavio da je Ukrajini potreban novi lider koji bi mogao da postigne dogovor sa Rusijom.

(Sputnjik)

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