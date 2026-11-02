OČI U OČI NA BOSFORU: Zelenski iznenadio svet, otkriveni uslovi za istorijski susret sa ruskim liderom

PREDSEDNIK Ukrajine, Volodimir Zelenski, izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim liderom, Vladimirom Putinom u Turskoj i izrazio nadu da bi turski predsednik, Redžep Tajip Erdogan, mogao da pomogne u organizovanju tih razgovora.

foto: Tanjug (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)

U intervjuu za američke medije, Zelenski je ocenio da su direktni pregovori na predsedničkom nivou neophodni, budući da prethodni kontakti dveju strana nisu uspeli da zaustave rat, pišu lokalni mediji.

- Spremni smo za ovaj sastanak u Turskoj. Znam da predsednik Erdogan ima svoje veze sa Putinom. Zato podržavamo održavanje sastanka u Turskoj - rekao je Zelenski.

On smatra da bi sastanak "licem u lice" mogao da pomogne u rešavanju pitanja koja su ostala nerešena tokom pregovora delegacija i tehničkih radnih grupa.

- Upravo zato želim da se sastanem s njim, kao s osobom koja donosi odluke - rekao je on.

Prema njegovim rečima, glavne teme potencijalnog sastanka trebalo bi da budu prekid vatre i mehanizam za nadgledanje poštovanja sporazuma.

Dodao je da bi lideri takođe trebalo da razgovaraju o bezbednosnim garancijama, obnovi Ukrajine i statusu okupiranih teritorija.

Zelenski je, međutim, odbacio Putinove zahteve da Ukrajina preda Donbas ili prizna Krim kao rusku teritoriju, naglasivši da bi takvi ustupci predstavljali kršenje Ustava Ukrajine.

Zelenski se takođe osvrnuo na mogućnost učešća na samitu lidera G20 u Majamiju u decembru.

Rekao je da Ukrajina još uvek nije dobila zvaničan poziv iz Vašingtona, ali da postoje naznake da bi predsednik SAD, Donald Tramp mogao da pozove Ukrajinu u okviru inicijative za okončanje rata.

- Razgovarali su o mogućnosti da nas predsednik Tramp pozove na samit G20 i možda predloži inicijativu za okončanje rata. Naravno, ukoliko Tramp uputi zvaničan poziv, mi ćemo ga prihvatiti - rekao je Zelenski.

Foto: Tanjug (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

U septembru su Sjedinjene Države pozvale Putina na samit, čime je otvorena mogućnost susreta ruskog lidera i Trampa.

Kremlj je prethodno odbio predlog Zelenskog da se sastane sa Putinom na marginama tog skupa.

Američki šef diplomatije, Marko Rubio izjavio je prekjuče da bi Vašington mogao da pozove Zelenskog ukoliko bi njegovo učešće moglo da donese pozitivne rezultate, a tu mogućnost nije isključio ni Tramp.

Zelenski je naglasio da svaki pregovori o okončanju rata moraju uključivati Ukrajinu, te je odbacio ideju da bi druge zemlje mogle odlučivati o njenoj budućnosti bez učešća Kijeva.

- To je nemoguće. Ne možete odlučivati o sudbini Ukrajine bez same Ukrajine. To bi bilo nepravedno i ne bi vodilo nikuda. Nelogično je pregovarati o sudbini jedne zemlje bez prisustva te iste zemlje - rekao je Zelenski.

Dodao je da slični pokušaji drugih lidera u prošlosti nisu dali nikakve rezultate.

Takođe je ukazao na to da Rusija nije uspela da ostvari svoje početne vojne ciljeve.

- Rusija je, na primer, sebe smatrala supersilom i tvrdila da će osvojiti Ukrajinu za tri dana. Sada ulazimo u petu godinu rata. Već pet godina Rusija ne uspeva da pokori Ukrajinu - naveo je Zelenski.

Zaključio je da nijedna treća zemlja nema pravo da pregovara o pitanjima koja se tiču ukrajinskog suvereniteta bez direktnog učešća Ukrajine.

(Index.HR)

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