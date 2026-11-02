DESETINE HILJADA GRAĐANE IZAŠLO NA ULICE PROTIV MODIJEVE VLADE: Talas demonstracija napušta evropske okvire (FOTO)

DESETINE hiljada ljudi okupile su se u nedelju u Nju Delhiju na protestu protiv vlade Narendre Modija, dok raste nezadovoljstvo širom Indije zbog opsežne revizije biračkog spiska, tokom koje je izbrisano 130 miliona imena.

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Indijski opozicioni savez, predvođen Kongresnom strankom, okupio je pristalice iz cele zemlje na skupu u indijskoj prestonici. Opozicioni lideri tvrde da revizija biračkog spiska pruža izbornu prednost vladajućoj stranci Narendre Modija, Baratija džanata partiji (BJP) i zatražili su ostavku i opoziv glavnog izbornog zvaničnika Gjaneša Kumara. Stranka BJP je, međutim, odbacila ove tvrdnje, prenosi "Gardijan".

Lider opozicije Rahul Gandi na protestnom skupu je izjavio da je Kumar “počinio najveći zločin, pokušavši da uguši glas naroda”.

Gandi je rekao da ujedinjena opozicija neće dozvoliti da “demokratija u zemlji bude uništena”, a Modiju je poručio da “nema gde da pobegne”.

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Najveći izazov za režim došao je u vidu protesta koje su predvodili mladi, a koje je organizovao pokret koji je sebi dao naziv “Bubašvabe”, pri čemu su njihovi protesti doveli do ostavke jednog od ministara u Modijevoj vladi, podsetio je "Gardijan".

Opozicija, predvođena Gandijem, izgubila je poslednja tri ciklusa opštih izbora od stranke BJP, budući da opozicione stranke uglavnom nisu uspele da pariraju snažnoj hindu-nacionalističkoj retorici koju koristi BJP, navodi list.

Pitanje revizije biračkih spiskova pokrenuto je još prošle godine, ali je nedavno preraslo u nacionalni skandal nakon što je istraga lista “Indijan ekspres” otkrila nepravilnosti, kao i neslaganja unutar Izborne komisije u vezi sa sprovođenjem tog procesa.

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Milioni ljudi, koji bi po svim kriterijumima trebalo da imaju pravo glasa, otkrili su da njihova imena nisu upisana u biračke spiskove, pri čemu su muslimani i pripadnici manjina nesrazmerno više pogođeni.

Organizacija Hjuman rajts voč ove nedelje je saopštila da iznete optužbe pokreću “ozbiljna pitanja o pravičnosti budućih izbora u Indiji”.

Stranka BJP pokušala je da proteste opozicije odbaci, okarakterisavši ih kao anarhiju.

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