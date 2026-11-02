TRAMP I KARNI PONOVO RAZGOVARALI: Sprema se novi trgovinski sporazum koji bi mogao da promeni odnose SAD i Kanade
KANADSKI premijer Mark Karni saopštio je sinoć da je razgovorao sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o budućnosti trgovinskih odnosa dve zemlje, navodeći da će pregovarački timovi u narednim nedeljama raditi na postizanju obostrano korisnog trgovinskog sporazuma.
Karni je u objavi na društvenoj mreži X naveo da razgovor, koji je ocenio kao dobar, predstavlja nastavak nedavnih konstruktivnih razgovora o okvirima budućeg trgovinskog dogovora.
Prema njegovim rečima, sporazum bi trebalo da doprinese otvaranju novih radnih mesta, poboljšanju pristupačnosti za porodice i da u potpunosti poštuje kanadske jezike, kulturu i suverenitet.
- Naši timovi će sada u narednim nedeljama raditi na postizanju tog cilja -naveo je Karni.
Karni je prethodno za Politiko izjavio da je spreman da sačeka novog američkog predsednika ukoliko njegova vlada ne uspe da ispregovara odgovarajući trgovinski sporazum sa administracijom Donalda Trampa.
Trgovinski pregovori između SAD i Kanade odvijaju se sporo i otežano otkako je Kanada u avgustu napustila pregovarački sto, a obe strane su tokom ove jeseni uvele nove carine.
(Tanjug)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
NAPADNI IRAN, ODMAH! Netanjahu doslovno naredio Trampu - Procureo skandalozni razgovor
01. 11. 2026. u 22:14
"DRAGI, MOLIM TE..." Tramp otkrio detalje neslaganja sa Melanijom
01. 11. 2026. u 17:51
POLICIJA KRENULA U AKCIJU, 325 UHAPŠENIH: Drama ispred američke ambasade u Londonu
01. 11. 2026. u 14:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)