TRAMP I KARNI PONOVO RAZGOVARALI: Sprema se novi trgovinski sporazum koji bi mogao da promeni odnose SAD i Kanade

KANADSKI premijer Mark Karni saopštio je sinoć da je razgovorao sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom o budućnosti trgovinskih odnosa dve zemlje, navodeći da će pregovarački timovi u narednim nedeljama raditi na postizanju obostrano korisnog trgovinskog sporazuma.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Karni je u objavi na društvenoj mreži X naveo da razgovor, koji je ocenio kao dobar, predstavlja nastavak nedavnih konstruktivnih razgovora o okvirima budućeg trgovinskog dogovora.

Prema njegovim rečima, sporazum bi trebalo da doprinese otvaranju novih radnih mesta, poboljšanju pristupačnosti za porodice i da u potpunosti poštuje kanadske jezike, kulturu i suverenitet.

- Naši timovi će sada u narednim nedeljama raditi na postizanju tog cilja -naveo je Karni.

Karni je prethodno za Politiko izjavio da je spreman da sačeka novog američkog predsednika ukoliko njegova vlada ne uspe da ispregovara odgovarajući trgovinski sporazum sa administracijom Donalda Trampa.

Trgovinski pregovori između SAD i Kanade odvijaju se sporo i otežano otkako je Kanada u avgustu napustila pregovarački sto, a obe strane su tokom ove jeseni uvele nove carine.

(Tanjug)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.