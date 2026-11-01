BIVŠI NAČELNIK IZRAELSKE VOJSKE: Napad Hamasa 7. oktobra je mogao da bude sprečen

BIVŠI načelnik Generalštaba izraelske vojske Herci Halevi izjavio je danas da je napad palestinskog militantnog pokreta Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine bio neuspeh koji je mogao da bude sprečen, ali je odbacio tvrdnje o navodnoj unutrašnjoj izdaji ili saradnji pojedinaca iz izraelskog bezbednosnog sistema sa palestinskom militantnom grupom.

Foto Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

-Politički vrh i političko rukovodstvo moraju to glasno i jasno da kažu, poručio je Halevi, govoreći o tvrdnjama da su pojedinci iz izraelskog bezbednosnog sistema znali za planove Hamasa i dozvolili da se napad dogodi.

On je, navodi Tajms of Izrael, ocenio da bi eventualna pomoć Hamasu zahtevala mnogo širu mrežu saradnika, a ne samo jednog pojedinca.

-Čak i na praktičnom nivou, pomaganje Hamasu zahtevalo bi ne samo saradnju jedne osobe, već veoma široke mreže. Ni posle tri godine nije pronađena nijedna takva osoba, rekao je Halevi.

Govoreći o vojnim operacijama u Gazi, Halevi je ocenio da bez snažnog vojnog pritiska unutar te palestinske teritorije Izrael ne bi uspeo da vrati taoce.

Istovremeno je priznao da su izraelske bombe usmrtile taoce, navodeći da izraelska vojska nije znala da se oni nalaze na mestima koja su bila gađana.

On je dodao da je bilo potrebno dosta vremena da se politički vrh u Izraelu ubedi u neophodnost pokretanja kopnene ofanzive protiv Hamasa u Gazi nakon napada 7. oktobra.

Govoreći o potrebi formiranja istražne komisije koja bi ispitala propuste koji su omogućili napad Hamasa, Halevi je istakao da Izrael mora da sprovede istragu i postavi teška pitanja.

-Moramo da se suočimo sa neuspehom kako bismo mogli da ispravimo greške, rekao je bivši načelnik izraelskog Generalštaba.

Halevi je naveo i da je Izrael ujutru 7. oktobra, tokom napada Hamasa, poslao poruku libanskom militantnom pokretu Hezbolahu da pažljivo prati njegove aktivnosti i upozorio ga da bi svaki pokušaj uključivanja u sukob izazvao snažan izraelski odgovor u Libanu.

Teorije o navodnoj umešanosti pojedinaca iz izraelskog bezbednosnog aparata u napad iznosili su predstavnici izraelske krajnje desnice, među kojima i Jair Netanjahu, sin izraelsko premijera Benjamina Netanjahua, kao i pojedini akteri međunarodnog pokreta koji se protivi izraelskoj politici.

Halevi je bio na čelu izraelske vojske uoči napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine i tokom samog napada, a ostavku je podneo u martu 2025, posle višemesečnih borbi protiv Hamasa u Pojasu Gaze.

Tanjug

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