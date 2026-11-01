IZVEŠTAJ SA FRONTA: Ruske snage izbacile iz stroja 1175 pripadnika VSU, pogođna skladišta i energetski objekti

RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane tokom proteklog dana uništile 391 dron ukrajinskih snaga.

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

-Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija vojnih grupacija Oružanih snaga Rusije pogodile su objekte energetske i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, montažne pogone, mesta za skladištenje i lansiranje bespilotnih letelica, skladišta municije i privremene punktove raspoređivanja ukrajinskih Oružanih snaga i stranih plaćenika u 139 okruga, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su do 190 vojnika, dva oklopna borbena vozila, devet automobila i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" neutralisale su do 205 vojnika, četiri oklopna borbena vozila i sedam automobila.

Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su do 200 vojnika, dva oklopna vozila "hamvi" američke proizvodnje, 19 automobila, dva artiljerijska oruđa i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Centar" neutralisale su do 350 vojnika, pet oklopnih borbenih vozila, 10 automobila, dva artiljerijska oruđa i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su preko 210 vojnika, 33 automobila, samohodnu haubicu "paladin", haubicu "krab" i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 20 vojnika i osam vozila.

(rt.rs)

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