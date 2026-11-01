HOROR NA ŽURCI ZA NOĆ VEŠTICA U ENGLESKOJ: Pet tinejdžera teško izbodeno!
PETORICA tinejdžera zadobila su teške povrede nakon što su u subotu uveče izbodeni na žurci povodom Noći veštica u blizini Istlija, u Hempširu u Engleskoj, saopštila je danas policija.
Policajci su pozvani u Park Roud u Čendler's Fordu, u blizini Istlija, nešto posle 22.30 časova u subotu uveče, prenosi danas BBC.
Povređeni tinejdžeri - tri dečaka stara 16 godina i dvojica 17-godišnjaka - prebačeni su u bolnicu.
Hempširska policija je saopštila da je najverovatnije grupa nepoznatih osoba ušla na žurku pre nego što je došlo do incidenta.
Policija je pozvala očevice i sve koji imaju neku informaciju s tim u vezi da daju izjavu.
Policijski kordon ostao je danas raspoređen na mestu incidenta dok policija nastavlja istragu.
Viši istražni inspektor Elizabet Pajri rekla je da je incident uticao na lokalne stanovnike i zahvalila zajednici na strpljenju.
(Tanjug)
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