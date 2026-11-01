Svet

HERCOG POZVAO STRANKE NA KOMPROMIS: Izrael pokušava da izbegne nove izbore, Netanjahuov blok bez većine

T.J.

01. 11. 2026. u 16:33

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PREDSEDNIK Izraela Isak Hercog izjavio je danas da lideri izraelskih stranaka treba da se suoče sa realnošću rezultata izbora održanih u utorak i iznađu načine da spreče nove izbore.

ХЕРЦОГ ПОЗВАО СТРАНКЕ НА КОМПРОМИС: Израел покушава да избегне нове изборе, Нетањахуов блок без већине

Foto: Yiannis Kourtoglou/AFP/Profimedia

On je time nagovestio da će se založiti za komproms kada otpočne konsultacije o izboru nove vlade, prenosi Tajms of Izrael.

- Naredne srede ću dobiti zvanične izborne rezultate od predsedavajućeg Centralnog izbornog komiteta Noama Solberga. Nakon toga ću otpočeti konsultacije u predsedničkoj rezidenciji, koja će biti širom otvorena za sve frakcije i stranke - rekao je on na državnoj komemorativnoj ceremoniji u čast prvog izraelskog predsednika, Haima Vajcmana.

Hercog je izrazo nadu da će stranački lideri biti spremni da "pronađu kreativna rešenja kako bi sprečili još jedne izbore".

Netanjahuov blok na izborima je osvojio 53 poslanička mesta, dok je opozicija dobila 48 mesta, pri čemu nijednom od njih nije pošlo za rukom da obezbedi većinu od 61 poslanika u Knesetu, koji broji 120 poslanika.

Stranka Raam i Zajednička lista, koju takođe predvode Arapi, zajedno su osvojile rekordnih 19 poslaničkih mesta.

(Tanjug)

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