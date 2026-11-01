PRAVO U METU: Medvedev uzdrmao ugled Tuska među evropskim liberalima

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ironično je prokomentarisao predlog da se poljski premijer Donald Tusk pošalje u Moskvu.

Foto:Yekaterina Shtukina / Zuma Press / Profimedia

Jedan poljski korisnik društvene mreže Iks predložio je da Tuska pošalju u Moskvu. „Hoćete li ga primiti nazad?“, upitao je on.

„Mi svoje ne ostavljamo na cedilu!“, odgovorio je Medvedev na engleskom.

Tusk je prethodno, u obraćanju naciji 31. oktobra, optužio Rusiju za navodnu umešanost u krizu koja je izbila dan ranije u Poljskoj. Prema njegovim rečima, njegovi protivnici koriste „armiju ruskih botova“, a čak dobijaju i pohvale od ljudi bliskih Kremlju.

Politička kriza oko Ustavnog suda Poljske zaoštrila se posle pokušaja vlade na čelu sa Tuskom da nasilnim putem smeni predsednika Ustavnog suda Bogdana Svjenčkovskog i njegovog zamenika Bartlomjeja Sohanjskog. Ministar pravde Valdemar Žurek zatražio je ukidanje njihovog imuniteta radi krivičnog gonjenja.

(Sputnjik)

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