PRAVO U METU: Medvedev uzdrmao ugled Tuska među evropskim liberalima
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ironično je prokomentarisao predlog da se poljski premijer Donald Tusk pošalje u Moskvu.
Jedan poljski korisnik društvene mreže Iks predložio je da Tuska pošalju u Moskvu. „Hoćete li ga primiti nazad?“, upitao je on.
„Mi svoje ne ostavljamo na cedilu!“, odgovorio je Medvedev na engleskom.
Tusk je prethodno, u obraćanju naciji 31. oktobra, optužio Rusiju za navodnu umešanost u krizu koja je izbila dan ranije u Poljskoj. Prema njegovim rečima, njegovi protivnici koriste „armiju ruskih botova“, a čak dobijaju i pohvale od ljudi bliskih Kremlju.
Politička kriza oko Ustavnog suda Poljske zaoštrila se posle pokušaja vlade na čelu sa Tuskom da nasilnim putem smeni predsednika Ustavnog suda Bogdana Svjenčkovskog i njegovog zamenika Bartlomjeja Sohanjskog. Ministar pravde Valdemar Žurek zatražio je ukidanje njihovog imuniteta radi krivičnog gonjenja.
(Sputnjik)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
NOVI REKORD NA AMERIČKIM MEĐUIZBORIMA: Više od 7 miliona Teksašana prevremeno glasalo
01. 11. 2026. u 12:50
FATALNA GREŠKA KALASOVE: NATO državljanka otkrila najdublju tajnu Ukrajine i EU
01. 11. 2026. u 12:25
MEDVEDEV ISMEJAO ZAPAD: "Rusi su krivi za sve? Dolazimo"
01. 11. 2026. u 12:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)