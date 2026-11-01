Svet

JEMEN TRAŽI PODRŠKU LONDONA: Afrah al-Zuba se sastala sa britanskim ministrom

T.J.

01. 11. 2026. u 13:09

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JEMENSKA ministarka spoljnih poslova Afrah al-Zuba sastala se u nedelju sa britanskim ministrom za Bliski istok i severnu Afriku, Stivenom Dautijem, na marginama međunarodne konferencije "Manama Dialogue 2026" u Bahreinu.

ЈЕМЕН ТРАЖИ ПОДРШКУ ЛОНДОНА: Афрах ал-Зуба се састала са британским министром

Foto: Printskrin Iks/Stephen Doughty HC MP

Glavne teme razgovora bile su bilateralni odnosi, napori za suprotstavljanje Hutima i pogoršanje humanitarne situacije u Jemenu.

Kako je saopštilo jemensko Ministarstvo spoljnih poslova, sagovornici su posebnu pažnju posvetili situaciji u oblasti Taiz na jugozapadu zemlje, gde se stanovništvo suočava sa sve težim uslovima zbog opsade koju, prema navodima jemenskih vlasti, sprovode Huti.

Foto: Fadhel Madan/AFP/Profimedia

Dauti je tokom sastanka ponovio da Velika Britanija nastavlja da podržava međunarodno priznatu jemensku vladu.

Jemen je zahvaćen sukobom od 2014. godine, kada su Huti preuzeli kontrolu nad prestonicom Sanom. U martu 2015. godine koalicija predvođena Saudijskom Arabijom vojno je intervenisala u znak podrške međunarodno priznatoj vladi.

Dugogodišnji sukob izazvao je jednu od najtežih humanitarnih kriza na svetu, a milioni ljudi i dalje zavise od humanitarne pomoći.

(Anadolu Agency)

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