UAE STRAHUJE OD NOVOG RATA: Zalivske zemlje strepe od američkog napada na Iran

UJEDINjENI Arapski Emirati nadaju se diplomatskom rešenju krize između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali se istovremeno pripremaju za najgori scenario, izjavio je visoki zvaničnik UAE, Anvar Gargaš.

Foto: Tony Smith/Alamy/Profimedia

Strah od nove eskalacije raste širom Persijskog zaliva, dok se nastavljaju diplomatski napori da se spreči obnavljanje sukoba.

- Nadamo se diplomatskom proboju. Nije u interesu regiona da prolazi kroz još jedan krug sukoba, ali smo, kao što smo i ranije pokazali, spremni za najgore - poručio je Gargash na konferenciji u Manami, prenosi AFP.

Zabrinutost raste zbog mogućnosti da Vašington nakon američkih izbora za Kongres 3. novembra ponovo pokrene vojne udare na Iran.

Američki državni sekretar, Marko Rubio, izjavio je da predsednik Donald Tramp još nije doneo konačnu odluku o novim napadima i da bi radije rešio krizu diplomatskim putem.

U međuvremenu, iranski i katarski predstavnici održali su razgovore u Dohi, u nastojanju da pronađu izlaz iz sukoba.

Diplomatske aktivnosti odvijaju se uz kontakte sa Vašingtonom, dok Iran upozorava da bi na eventualni novi napad odgovorio udarima na američke i izraelske ciljeve u regionu.

Zemlje Persijskog zaliva posebno su zabrinute zbog mogućnosti da bi se sukob ponovo proširio na njihovu teritoriju i ugrozio energetsku infrastrukturu, pomorski saobraćaj i regionalnu bezbednost.

Ipak, za sada nema potvrde da je Vašington doneo odluku o pokretanju nove vojne operacije protiv Irana. Diplomatski kontakti se nastavljaju, a ishod pregovora mogao bi da bude ključan za dalji razvoj krize.

(Arab News)

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