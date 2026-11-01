"MERCOV HAOS": Dmitrijev prekršio zabranu, prokomentarisao masovne nerede u Nemačkoj
KIRIL Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika Rusije i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja, prokomentarisao je masovne nemire u Frankfurtu na Majni u jednoj rečenici na društvenoj mreži X (blokiranoj u Rusiji).
Ovaj zvaničnik je svoj komentar napisao kao odgovor na objavu jednog korisnika, u kojoj se navodi da „Frankfurt gubi kontrolu nad svojim ulicama”.
„Mercov haos proizilazi iz njegove nespremnosti da prizna i ispravi greške”, napisao je Dmitrijev.
Ranije su nemački mediji, pozivajući se na organe reda, izvestili da su u nedelju uveče u Frankfurtu na Majni izbili masovni nemiri. Policija za razbijanje demonstracija izašla je na teren kako bi smirila situaciju. Na kraju je privedeno više od 30 osoba.
Treba napomenuti da su prošle subote u 34 nemačka grada održani protesti mladih, na kojima je učešće prijavilo 184.400 ljudi.
Demonstranti su zahtevali od nemačkih vlasti da sprovedu reformu obrazovanja, počnu da se bore protiv rasta troškova života i odustanu od ideje o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka.
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