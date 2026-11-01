KIRIL Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika Rusije i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja, prokomentarisao je masovne nemire u Frankfurtu na Majni u jednoj rečenici na društvenoj mreži X (blokiranoj u Rusiji).

Foto: Tanjug/AP/Andreas Arnold

Ovaj zvaničnik je svoj komentar napisao kao odgovor na objavu jednog korisnika, u kojoj se navodi da „Frankfurt gubi kontrolu nad svojim ulicama”.

„Mercov haos proizilazi iz njegove nespremnosti da prizna i ispravi greške”, napisao je Dmitrijev.

Ranije su nemački mediji, pozivajući se na organe reda, izvestili da su u nedelju uveče u Frankfurtu na Majni izbili masovni nemiri. Policija za razbijanje demonstracija izašla je na teren kako bi smirila situaciju. Na kraju je privedeno više od 30 osoba.

Foto: Tanjug/AP/Andreas Arnold

Treba napomenuti da su prošle subote u 34 nemačka grada održani protesti mladih, na kojima je učešće prijavilo 184.400 ljudi.

Demonstranti su zahtevali od nemačkih vlasti da sprovedu reformu obrazovanja, počnu da se bore protiv rasta troškova života i odustanu od ideje o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka.

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