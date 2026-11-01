KIM DEMONSTRIRAO SILU: Testirana kasetna bomba koja može da se postavi na balističke rakete, stigla reakcija Južne Koreje

SEVERNA Koreja testirala je kasetnu bombu koja može da se postavi na taktičke balističke rakete i najavila da će do kraja godine uvesti u upotrebu različite vrste kasetnih bojevih glava, objavila je danas Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

Foto: Tanjug/AP/Ahn Young-joon

Kako se navodi, Severnokorejska Uprava za raketne snage izvela je testiranje u subotu kako bi procenila borbenu prilagodljivost i snagu kasetne bojeve glave namenjene za taktičke balističke rakete.

- Istraživački instituti u okviru Uprave za raketne snage potvrdili su da je kasetna bojeva glava 'standardnog tipa 2' sposobna da, zahvaljujući svojoj izuzetno velikoj razornoj moći, pretvori u pepeo ciljno područje površine od 12 do 13 hektara - navodi KCNA.

Sa druge strane, vojska Južne Koreje saopštila je da je pratila lansiranje rakete, dodajući da je ona ispaljena u pravcu Žutog mora, iz oblasti u blizini okruga Čongdžu, na severozapadu zemlje.

- Zahvaljujući bliskoj razmeni informacija između Južne Koreje i SAD, pratili smo relevantne aktivnosti pre lansiranja rakete od strane Severne Koreje i održavali visok stepen pripravnosti - saopštio je danas Združeni generalštab oružanih snaga Južne Koreje, prenosi Jonhap.

Kasetna bomba prilikom dejstva oslobađa desetine ili stotine podmunicija, što omogućava napad na više ciljeva na širokom području.

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