RUSI GRUNULI DVE TONE ČISTE SMRTI: Trese se Donjeck pod tepih-bombardovanjem (VIDEO)

DETE je lepo, zdravo i napredno, ali se pohvala često završava rečima: „Pu, pu, da ga ne ureknem“. Ova dobro poznata rečenica otvara priču o starom narodnom verovanju da nesreću mogu da izazovu pogled, zavist, pa čak i divljenje izgovoreno bez loše namere. Od zaštitnih reči do crvenog konca, običaji povezani sa urocima ostavili su trag u svakodnevnom govoru i porodičnoj tradiciji.