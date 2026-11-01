RUSI GRUNULI DVE TONE ČISTE SMRTI: Trese se Donjeck pod tepih-bombardovanjem (VIDEO)
U ZONI specijalne vojne operacije uništeni su punktovi za privremeni smeštaj pripadnika Oružanih snaga Ukrajine.
Ovu operaciju izvele su posade Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.
Ciljevi su se nalazili u blizini naselja Belozerskoje, u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak borbenih dejstava.
Piloti su upotrebili četiri visokoeksplozivne avio-bombe tipa FAB-500, opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.
Prethodno su posade Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije uništile komandne punktove ukrajinskih FPV dronova u zoni specijalne operacije.
Posada izviđačke bespilotne letelice grupe snaga „Centar” zabeležila je udare i identifikovala lokaciju ciljeva, koji su se nalazili u šumskom području u Dnjepropetrovskoj oblasti.
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