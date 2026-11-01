RUSKE snage eliminisale 1.220 neprijateljskih vojnika u jednom danu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Sistemi PVOoborili su jednu navođenu avio-bombu, četiri krstareće rakete dugog dometa "flamingo", dve navođene rakete dugog dometa "neptun" i 604 bespilotne letelice.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su više od 270 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, jedno oklopno borbeno vozilo i osam motornih vozila.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 210 ukrajinskih vojnika, oklopno borbeno vozilo, 21 motorno vozilo, dva artiljerijska sistema i četiri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 190 neprijateljskih vojnika, jedan oklopni transporter, dva oklopna borbena vozila, 20 motornih vozila i jedan artiljerijski sistem.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su do 340 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, šest oklopnih borbenih vozila, 10 motornih vozila, dva artiljerijska sistema i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su do 190 ukrajinskih vojnika, oklopno borbeno vozilo, osam motornih vozila i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 20 pripadnika ukrajinskih snaga i pet vozila.

(RT Balkan)

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