ZABRANA PRISTUPA DRUŠTVENIM MREŽAMA ZA DECU: Odluka stupila na snagu u Turskoj

U TURSKOJ je danas stupila na snagu zabrana pristupa društvenim mrežama za decu mlađu od 15 godina.

Foto: Unsplash/ Berke Citak

Proces provere starosti za postojeće naloge će se nastaviti do 31. marta 2027. godine a tokom prelaznog perioda, menadžment društvenih mreža će postepeno zatvarati postojeće naloge dece, prenosi Anadolija.

Turska je sredinom oktobra zabranila provajderima društvenih mreža da nude usluge maloletnicima mlađim od 15 godina, prema novim propisima Direktorata za sajber bezbednost.

U uredbi se navodi da pružaoci usluga "ne mogu da pružaju usluge deci koja nisu navršila 15 godina".

Pružaoci usluga takođe moraju da ponude diferencirane usluge i preduzmu neophodne mere za korisnike starije od 15 godina, u skladu sa propisima a provera starosti mora dati prioritet zaštiti ličnih podataka, koristeći metode koje utvrđuju samo da li korisnik ispunjava starosni prag, a ne utvrđuju identitet.

Da bi pristupili društvenoj mreži, korisnici će morati da prođu verifikaciju identiteta putem platforme za vladine usluge e-Devlet. Nakon toga, dobiće digitalni token koji sadrži informacije o njihovom uzrastu.

Ako imaju manje od 15 godina, pristup će im biti odbijen a ako imaju između između 15 i 18 godina moći će da pristupe društvenoj mreži, ali sa ograničenjima. Razmena poruka biće moguće samo sa nalozima prijatelja, prenos uživo će biti zabranjen, a korisnici neće videti reklame za odrasle.

(RT Balkan)

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