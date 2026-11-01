NEMAČKA GORI: Maskirani demonstranti pljačkali prodavnice, provaljeno i u prodavnicu oružja (FOTO/VIDEO)
VIŠE od 30 osoba privedeno je u Frankfurtu nakon što su protesti mladih širom Nemačke prerasli u nasilje. Razbijani su izlozi, pljačkane prodavnice, a na policiju su bacani kamenice, flaše i pirotehnička sredstva.
Protesti pod sloganom "Gen Zed preuzima stvar u svoje ruke" (Gen Z regalt) održani su u subotu u više od 30 nemačkih gradova, među kojima su Frankfurt, Berlin i Minhen. Mladi su zahtevali bolje uslove obrazovanja, veća izdvajanja za javne usluge, smanjenje troškova života i protivili se obaveznom služenju vojnog roka.
Iako su organizatori pozivali na mirne demonstracije, situacija je tokom večeri eskalirala, posebno u Frankfurtu, finansijskom centru Nemačke.
Pljačke i napadi na policiju
Prema izveštajima, maskirane grupe razbijale su izloge i upadale u prodavnice u centru Frankfurta. Na meti napada našla se i prodavnica oružja, iz koje je oružje ukradeno. Policija je kasnije pronašla i zaplenila dva komada oružja.
Demonstranti su na policijske snage i službe za hitne intervencije bacali kamenice, flaše i Molotovljeve koktele. Policija je odgovorila angažovanjem specijalnih jedinica, oklopnih vozila i vodenih topova.
Više od 30 osoba je privedeno
Premijer nemačke pokrajine Hesen, Boris Rajn, izjavio je da je šokiran razmerama nasilja u Frankfurtu i upozorio da ono neće proći bez posledica.
Pokrajinski ministar unutrašnjih poslova Roman Posek ocenio je da su se u neredima spojili levičarski ekstremisti i nasilni mladi ljudi. Prema njegovim tvrdnjama, oko 100 osoba motivisanih levičarskim ekstremizmom uključilo se u prvobitno mirne demonstracije i napalo policiju.
Incidenti i u drugim gradovima
Nasilni incidenti zabeleženi su i u Hamburgu, Kelnu, Berlinu i Štutgartu. Prijavljeni su napadi na policiju, paljenje barikada i oštećenje imovine.
U Hamburgu su paljene barikade, dok su u Kelnu zabeleženi napadi na policajce. Zbog straha od mogućih nereda, pojedine prodavnice u nemačkim gradovima unapred su zaštitile izloge ili planirale ranije zatvaranje.
Mladi nezadovoljni rastom troškova života
Pokret "Gen Z regalt" okuplja mlade koji zahtevaju veća ulaganja u obrazovanje i javne usluge, pravedniju raspodelu društvenih troškova i olakšanje zbog sve skupljeg života. Organizatori se protive i obaveznom vojnom roku.
Predstavnici pokreta ogradili su se od nasilja, ističući da su njihovi skupovi bili usmereni na društvene i ekonomske probleme, a ne na sukobe sa policijom.
Nemačke vlasti upozorile su da bi ekstremističke grupe mogle da iskoriste nezadovoljstvo mladih i proteste za izazivanje nereda.
(RT)
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