TOKOM noći, ruske snage su nastavile da izvode napade dronovima na objekte logističke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine i na brodove koji prevoze vojni teret, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

MOD Rusije

U napadima su pogođeni objekti za kontrolu saobraćaja na železničkoj stanici "Konotop" u Sumskoj oblasti, koji omogućavaju isporuku oružja i vojne opreme za ukrajinsku vojsku iz zapadne Ukrajine.

Osim toga, brod koji je prevozio teret namenjen ukrajinskim snagama pogođen je u tranzitu 69 kilometara jugozapadno od Odese.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo je ranije da je kijevski režim tokom leta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području uz pomoć dronova i obaveštajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.

Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok se bezbednosne pretnje projektovane u Azovsko-crnomorskom području potpuno ne eliminišu, poručili su u ministarstvu.

(RT Balkan)

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