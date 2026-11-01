TRAMP NAPRAVIO NOSAČ AVIONA OD GRENLANDA: Američki predsednik nastavlja da šokira javnost (FOTO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je na mreži Trut soušal ilustraciju Grenlanda pretvorenog u ogroman nosač aviona, sa američkom zastavom, borbenim avionima i natpisom "Dobro došli na Grenland".

Foto: Profimedia/ ZUMAPRESS.com / MEGA

Tramp već dugo ne krije ambiciju da Grenland stavi pod američku kontrolu, pravdajući to strateškim interesima i nacionalnom bezbednošću SAD. Međutim, ni vlasti u Kopenhagenu ni zvaničnici Grenlanda nisu pokazali spremnost da o najvećem ostrvu na svetu pregovaraju kao o nekretnini.

To, po svemu sudeći, ne sprečava američkog predsednika da već razrađuje planove za njegovu budućnost – ako ne može da ga kupi, može bar da ga pretvori u nosač aviona. Za početak, na internetu.

(RT Balkan)

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