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TRAMP NAPRAVIO NOSAČ AVIONA OD GRENLANDA: Američki predsednik nastavlja da šokira javnost (FOTO)

В.Н.

01. 11. 2026. u 09:54

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je na mreži Trut soušal ilustraciju Grenlanda pretvorenog u ogroman nosač aviona, sa američkom zastavom, borbenim avionima i natpisom "Dobro došli na Grenland".

ТРАМП НАПРАВИО НОСАЧ АВИОНА ОД ГРЕНЛАНДА: Амерички председник наставља да шокира јавност (ФОТО)

Foto: Profimedia/ ZUMAPRESS.com / MEGA

Tramp već dugo ne krije ambiciju da Grenland stavi pod američku kontrolu, pravdajući to strateškim interesima i nacionalnom bezbednošću SAD. Međutim, ni vlasti u Kopenhagenu ni zvaničnici Grenlanda nisu pokazali spremnost da o najvećem ostrvu na svetu pregovaraju kao o nekretnini.

To, po svemu sudeći, ne sprečava američkog predsednika da već razrađuje planove za njegovu budućnost – ako ne može da ga kupi, može bar da ga pretvori u nosač aviona. Za početak, na internetu.

(RT Balkan)

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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