TERORISTIČKI NAPAD U GRČKOJ? Eksplozivna naprava postavljena ispred kancelarije ministra Plevrisa u luksuznom naselju
NEPOZNATE osobe postavile su tokom protekle noći improvizovanu zapaljivu napravu ispred političke kancelarije grčkog ministra za imigraciju i azil Tanosa Plevrisa u Kolonakiju, luksuznom naselju u Atini.
Napad se dogodio oko 2.15 sati i prouzrokovao je materijalnu štetu na ulazu stambene zgrade u kojoj se nalazi kancelarija ministra, prenosi Prototema.
Eksplozija je oštetila glavna vrata zgrade, i polomila je prozore. Policijske snage i tim iz Odeljenja za uništavanje eksplozivnih sredstava stigli su na lice mesta kako bi pregledali ostatke improvizovane naprave i prikupili dokaze o napadu.
U objavi na platformi X nakon napada, Tanos Plevris je rekao da su napad počinile "pristalice ilegalnih imigranata".
Plevris je kazao da način na koji su naprave postavljene pokazuje da je onaj koji ih je postavio imao ubilačku nameru, i da je napad mogao da ugrozi ljudske živote. Policija je počela istragu o okolnostima incidenta i identitetu počinilaca.
(Alo!)
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