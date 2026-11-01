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HAOS U HAGU: Demonstranti upali u zgradu Opere, gađaju policiju kamenicama, zapaljena policijska vozila (VIDEO)

D.D.

01. 11. 2026. u 09:45

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U HAGU, u Holandiji, izbili su veliki neredi tokom kojih je grupa demonstranata, prema navodima koji kruže društvenim mrežama, upala u zgradu Opere i počela da baca cigle i kamenice na policijske službenike.

ХАОС У ХАГУ: Демонстранти упали у зграду Опере, гађају полицију каменицама, запаљена полицијска возила (ВИДЕО)

Foto:Printskreen/H/@ForbiddenLeaksQ

Navodi se i da je zapaljeno više policijskih vozila.

Ozbiljni incidenti zabeleženi su u Hagu, gde je, prema prvim informacijama, došlo do velikih nereda i sukoba demonstranata sa policijom.

Kako se navodi u objavama na društvenim mrežama, veća grupa migranata iz Eritreje upala je u zgradu Opere, nakon čega su učesnici nereda počeli da gađaju policijske snage ciglama i kamenicama.

Prema istim navodima, tokom sukoba zapaljeno je i nekoliko policijskih automobila.

Za sada je neophodno sačekati zvanične informacije holandskih vlasti o okolnostima incidenta, broju učesnika, eventualno povređenima i materijalnoj šteti.

Više detalja o dešavanjima u Hagu očekuje se nakon oglašavanja policije i nadležnih službi.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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