HAOS U HAGU: Demonstranti upali u zgradu Opere, gađaju policiju kamenicama, zapaljena policijska vozila (VIDEO)
U HAGU, u Holandiji, izbili su veliki neredi tokom kojih je grupa demonstranata, prema navodima koji kruže društvenim mrežama, upala u zgradu Opere i počela da baca cigle i kamenice na policijske službenike.
Navodi se i da je zapaljeno više policijskih vozila.
Ozbiljni incidenti zabeleženi su u Hagu, gde je, prema prvim informacijama, došlo do velikih nereda i sukoba demonstranata sa policijom.
Kako se navodi u objavama na društvenim mrežama, veća grupa migranata iz Eritreje upala je u zgradu Opere, nakon čega su učesnici nereda počeli da gađaju policijske snage ciglama i kamenicama.
Prema istim navodima, tokom sukoba zapaljeno je i nekoliko policijskih automobila.
Za sada je neophodno sačekati zvanične informacije holandskih vlasti o okolnostima incidenta, broju učesnika, eventualno povređenima i materijalnoj šteti.
Više detalja o dešavanjima u Hagu očekuje se nakon oglašavanja policije i nadležnih službi.
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