HAOS U HAGU: Demonstranti upali u zgradu Opere, gađaju policiju kamenicama, zapaljena policijska vozila (VIDEO)

U HAGU, u Holandiji, izbili su veliki neredi tokom kojih je grupa demonstranata, prema navodima koji kruže društvenim mrežama, upala u zgradu Opere i počela da baca cigle i kamenice na policijske službenike.

Foto:Printskreen/H/@ForbiddenLeaksQ

Navodi se i da je zapaljeno više policijskih vozila.

Ozbiljni incidenti zabeleženi su u Hagu, gde je, prema prvim informacijama, došlo do velikih nereda i sukoba demonstranata sa policijom.

Kako se navodi u objavama na društvenim mrežama, veća grupa migranata iz Eritreje upala je u zgradu Opere, nakon čega su učesnici nereda počeli da gađaju policijske snage ciglama i kamenicama.

Prema istim navodima, tokom sukoba zapaljeno je i nekoliko policijskih automobila.

Za sada je neophodno sačekati zvanične informacije holandskih vlasti o okolnostima incidenta, broju učesnika, eventualno povređenima i materijalnoj šteti.

Više detalja o dešavanjima u Hagu očekuje se nakon oglašavanja policije i nadležnih službi.

BREAKING: Massive riots have started in The Hague in the Netherlands. A large mob of Eritrean migrants has broken into the Opera House building and are throwing bricks and rocks at police officers. Several police cars have been set on fire… https://t.co/ftdsH8dzhz — Forbidden Leaks (@ForbiddenLeaksQ) November 1, 2026

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