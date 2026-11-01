ZEMLJOTRES JAČINE 6 STEPENI: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Japan, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Potres se dogodio u 7.15 časova po lokalnom vremenu, a epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru i dubini od 325 kilometara, južno od Nagoje.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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